Ated festeggia 50 anni in Ticino

Sono trascorsi 50 anni dalla fondazione di ated-ICT Ticino, Associazione Ticinese di Elaborazione Dati, secondo lo statuto siglato il 19 novembre del 1971.

«In quell’occasione, ovvero mezzo secolo fa, un gruppo di informatici pionieri e visionari ha gettato il primo seme per creare un’associazione unica per il nostro territorio – commenta Daniele Menotti, Presidente di ated-ICT Ticino. Negli anni trascorsi da allora, si sono susseguiti soci, presidenti, collaboratori, partner e sponsor, accomunati tutti dalla missione fondante di informare, educare, appassionare alla tecnologia digitale imprese e professionisti ticinesi. Nel farlo ated-ICT Ticino ha sempre supportato le aziende, le persone, le associazioni, favorendo la realizzazione di progetti innovativi, per portare un concreto valore aggiunto al tessuto economico e sociale del Cantone Ticino. Molte delle persone con cui abbiamo attraversato questi nostri primi 50 anni, densi di continui cambiamenti e opportunità, hanno condiviso e tutt’ora condividono il valore per cui la tecnologia debba essere sempre inclusiva, al servizio del territorio e delle persone che lo abitano. Una visione che in associazione sappiamo sempre ancora oggi tradurre in progetti, iniziative e percorsi adatti a sostenere la trasformazione digitale del Cantone».

«È per me motivo di grande orgoglio festeggiare i primi 50 anni dell’associazione, che mi ha accolta ben 21 anni fra le sue fila - commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino. Abbiamo in questi anni dedicato moltissimo tempo e tutte le nostre energie per sostenere, formare e informare imprese, professionisti, cittadini comuni, bambini, donne ed anziani ad avere un rapporto consapevole e maturo con le innovazioni digitali che via via si sono susseguite. Ma oggi siamo ancora una volta pionieri e anticipatori di eventi, come è sempre stato nel DNA di ated-ICT Ticino fin dalla sua fondazione. Infatti, sono molto fiera di aver fortemente voluto e lanciato il nostro Swiss Virtual EXPO. Si tratta del primo metaverso elvetico, che offre a tutte le realtà e organizzazioni la possibilità di misurarsi e sperimentare in un ambiente virtuale le potenzialità di una tecnologia dirompente, che ancora una volta mettiamo al servizio di associati e imprese. Mi auguro che l’entusiamo e la missione inclusiva che ci prefiggiamo fin dal primo giorno sia sempre la nostra stella polare per sostenere la trasformazione digitale che serve al nostro Cantone. Il nostro impegno non si esaurisce qui, naturalmente, perché oltre all’EXPO siamo in prima linea con alcuni progetti legati alla cyber security e alla charity “ated50special”, per aiutare attraverso supporti tecnologici persone con fragilità cognitive».

Le prossime iniziative su cui l’associazione intende spendersi sono:

- Cyber Survival Game, il primo gioco da tavolo ideato da ated-ICT Ticino per imparare a difendersi dalle principali minacce e rischi digitali. Per avviare una partita basta essere in due o fino a quattro giocatori senza limiti di età. In Cyber Survival Game bisogna affrontare una settimana lavorativa piena di rischi legati alla sicurezza informatica e ai tentativi di truffa elettronica.

Si riuscirà a fronteggiare tutti i pericoli senza danneggiare la propria identità? Per scoprirlo basta sfidare amici, parenti e colleghi, così da imparare le basi della sicurezza informatica attraverso il gioco. Per prenotare o acquistare la propria copia accedi qui o inquadra il QrCode.

- Cybersecurity Specialist, iscrizioni aperte per il primo corso Ticinese di preparazione all’esame professionale federale di Cyber Security Specialist. Si tratta di una figura professionale richiestissima, perché i Cyber Security Specialist (CSS) costituiscono personale altamente specializzato e attivo nel campo della sicurezza in ambiente digitale. Operano generalmente all’interno di medie o grandi imprese private o presso istituzioni pubbliche. Il corso che ha durata di due anni è previsto in partenza per il prossimo marzo 2022 con lezioni sia in presenza sia online. Opportunità di borse di studio. Contributi per i corsi di preparazione agli esami federali del 50% dell’importo totale.

- ated50special, un’iniziativa solidale nell’alveo di www.solidarietadigitaleated.ch per acquistare 50 dispositivi digitali. Ovvero, Tablet touch e visori di realtà aumentata da offrire ad associazioni del territorio (https://ilgermoglio.ch/ e https://www.proinfirmis.ch/it/offerta/ticino.html). Il progetto vuole sostenere persone affette da autismo nei loro processi di apprendimento e comunicazione. L'autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo portano gravi ripercussioni sul comportamento individuale, ma anche sull'autonomia e sulla partecipazione sociale di bambini, adolescenti e adulti. ated50special metterà la tecnologia al servizio delle persone per facilitare la comunicazione aumentativa, la capacità di interazione e le competenze nei rapporti sociali.