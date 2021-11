E-commerce: omnicanalità e servizio per crescere

Secondo i dati emersi dal Rapporto Europeo sull'e-commerce 2021, le vendite online sono cresciute fino a 757 miliardi di euro nel 2020, con un aumento del +10% rispetto ai 690 miliardi di euro del 2019. Una tendenza positiva, che come abbiamo raccontato più volte in articoli e commenti a tema #storie visionarie, osserviamo anche nel nostro Ticino. D’altra parte, in Svizzera la percentuale di chi ha un accesso a internet si stima possa arrivare al 97% nel 2021, mentre sarebbero il 93% quanti navigano online e fanno acquisti di bene e servizi attraverso la rete.

Secondo un’analisi presentata in Italia qualche settimana fa dal titolo “Il Customer Journey di prodotti Fashion e Lifestyle” e pubblicata da Netcomm, in collaborazione con Veepee, sono interessanti le nuove abitudini e tendenze dei consumatori nel settore Fashion&Lifestyle. Per esempio, la sostenibilità è certamente l’ambito di innovazione su cui i consumatori si aspettano di più dai brand. Il 47% del campione considerato dalla ricerca si aspetta che i brand si impegnino a innovare e implementare in ottica di sostenibilità tutti gli aspetti relativi al processo di produzione e di acquisto online di un prodotto. Gli e-shopper si aspettano soluzioni sostenibili non solo nella scelta dei materiali e nella produzione, ma anche delle modalità di consegna e spedizione, che devono essere sempre più attente all’ambiente circostante, e delle confezioni, le quali devono essere riciclabili ed eco-friendly.

Alla domanda di sostenibilità seguono altre due tipologie di aspettative legate all’evoluzione digitale dei servizi. La prima è quella dell'innovazione tecnologica (40%): camerini virtuali, realtà aumentata, chioschi interattivi in store, possibilità di consultare in negozio contenuti online (per es. attraverso QR code) sono elementi sempre più interessanti agli occhi dei consumatori italiani. Ma anche le innovazioni nell’ambito logistico (32%), come provare in negozio e ricevere a casa il prodotto, il click&collect in store e la possibilità di acquisto in un negozio e ritiro presso un altro punto vendita, sono servizi ormai indispensabili.

Ed è proprio sotto il cappello della sostenibilità che la tendenza dell’acquisto di seconda mano prende sempre più piede. Lo conferma un’altra recente ricerca condotta da Veepee nella quale il 30% degli utenti dichiara di acquistare prodotti second hand - in particolare per l’abbigliamento (oltre il 60%), ma anche per i mobili ed oggetti decorativi (56,6%) e per articoli di lusso (41%) - e il 40% dice di farlo per motivi legati all’ecologia, secondo solo al fattore di convenienza economica. Per il 90% degli intervistati, l’impegno e l’attenzione delle marche in un approccio eco-sostenibile sono elementi di fondamentale importanza.

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

