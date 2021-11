Una scuola dentro un’agenzia di comunicazione

Blossom è un’agenzia creativa indipendente di branding e advertising, con sedi a Seregno, Milano, Madrid e Ginevra, che annuncia la creazione della Blossom School. Si tratta di una scuola di comunicazione originale, che nasce dall’esigenza di formare giovani professionisti in grado di comprendere, interpretare e rispondere ai bisogni delle aziende in termini di comunicazione e di sviluppo di strategie anche omnicanale. La Blossom School, infatti, intende formare i prossimi professionisti della comunicazione. Talenti che, all’interno dell’azienda, dovranno interpretare e comunicare le esigenze del brand mantenendo, al tempo stesso, anche l’approccio creativo e la visione strategica dell’agenzia, con la conoscenza basilare degli strumenti e la padronanza delle dinamiche comunicative.



Le attività avranno inizio a novembre con due giornate di Open Day, oggi 4 novembre e in prossima settimana, l’11 novembre, nella sede di Seregno (MB) in Via Milano, 8. Due appuntamenti riservati a tutti gli studenti interessati a conoscere l’offerta formativa della Blossom School, il cui inizio ufficiale delle lezioni è previsto per gennaio 2022.

Il metodo utilizzato da Blossom è condividere con gli studenti la sua cultura e il suo approccio, appresi nel corso della sua decennale esperienza. Grazie alla collaborazione con aziende come Poliform, Ducati, Yamaha, QC Terme, Bologna FC, Genoa CFC e l’ONU, Blossom School offrirà ai partecipanti la possibilità sia di apprendere, lavorando direttamente su progetti per brand nazionali e internazionali, sia di effettuare uno stage retribuito di 12 mesi durante il percorso di studi presso le aziende partner di Blossom.



«È con grande orgoglio che oggi annunciamo questo nuovo progetto in cui crediamo profondamente, che unisce la formazione alla professione, attraverso il comune denominatore della creatività, intesa nella sua accezione più concreta di creazione», commenta Valentina Frigerio, Co-fondatrice di Blossom, che prosegue: «Blossom School nasce, infatti, dall’esigenza di formare professionisti della comunicazione in grado di affrontare con approccio pratico e senso critico le esigenze di posizionamento e comunicazione delle aziende, rendendole poi operative e in grado di generare profitto attraverso strategie tradizionali e omnicanale. Le aziende hanno bisogno di persone curiose che sanno riconoscere in autonomia il bello attraverso l’approccio creativo e la conoscenza delle tecniche più efficaci».



Le aule sono concepite per abbattere le classiche barriere tra studenti e docenti, favorendo i processi comunicativi e stimolando esperienze immersive. «Desideriamo che gli studenti imparino vedendo i nostri talenti in azione e vivendo il clima e il metodo di lavoro che ci distingue. Per questo le lezioni saranno principalmente in presenza: gli studenti avranno l’opportunità di lavorare a progetti creativi per le aziende con cui siamo in sinergia» afferma Giacomo Frigerio, fondatore e CEO di Blossom.



Il percorso di studi avrà una durata di due anni e prevede la frequenza quotidiana delle lezioni, per un totale di 30 ore settimanali, tenute da docenti di calibro nazionale e internazionale come Alessandro Sacco, Direttore Marketing di Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia; Naandra Iqbal, Senior Programme Coordinator dell’UNHCR; Giulio di Sturco, fotografo vincitore del World Press Photo prize e molti altri.

I corsi si suddivideranno in nove aree: Cultura; Basi scientifiche della comunicazione; Incontri con imprenditori e comunicatori; Gestire; Digital; Strumenti di comunicazione visiva; Basi visive di comunicazione; Progettare la comunicazione; Strategia. Ulteriori dettagli sulle materie sono disponibili a questa pagina: https://blossomschool.it/programma/

Per il primo anno i posti a disposizione sono 30, con i candidati che verranno selezionati sulla base di colloqui personali. Sono, inoltre, previste borse di studio e diverse tipologie di finanziamenti agevolati per sostenere il costo della retta.

La proposta della Blossom School si rivolge anzitutto a un bacino di utenza nell’area di Milano, Monza, Como, Lecco, Bergamo, Varese, Ticino e zone limitrofe, con l’obiettivo poi di allargarsi al territorio nazionale.