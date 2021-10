Apre Swiss Virtual Expo

LUGANO - Swiss Virtual Expo è un’iniziativa unica nel suo genere, promossa da ated-ICT Ticino in collaborazione con il partner tecnologico Advepa Communication, azienda leader nella realizzazione di ambientazioni immersive 3D. Swiss Virtual Expo è un format destinato a trasformare la modalità di fare business e ospiterà per i prossimi 12 mesi tutte le attività sia di ated-ICT Ticino sia di tutte le aziende e realtà che numerosissime hanno aderito alla piattaforma. In particolare, ad oggi sono stati aperti ben 3 Padiglioni virtuali, con stand aziendali, progetti speciali, aree personalizzate e sale dedicate a presentazioni, conferenze, tavole rotonde e dibattiti. Entro la fine dell’anno saranno 5 i padiglioni allestiti, ognuno dei quali copre un’area virtuale di 30mila metri quadri, ovvero equivalente a 5 campi da calcio. Il progetto è stato realizzato grazie al lavoro sinergico di numerose figure professionali che hanno saputo lavorare, anche a distanza, su un’idea altamente innovativa e mai vista prima. Questo è stato possibile grazie all’esperienza pluri decennale che Advepa Communication ha sia in campo di fiere ed expo in presenza che con la tecnologia immersiva 3D.

Rossano Tiezzi, Direttore Commerciale di Advepa Communication dichiara: «Sono molto grato ad ated-ICT Ticino per aver raccolto la scommessa e la sfida che abbiamo presentato poco meno di un anno fa. Pensare che nella sua versione definitiva Swiss Virtual Expo raggiungerà quasi mezzo milione di metri quadri virtuali grazie ai 12 padiglioni previsti che conterranno dai 600 ai 700 stand in cui sperimentare e innovare, è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Mi fa piacere qui sottolineare che un progetto come Swiss Virtual Expo, oltre ad aspetti indubbi di sostenibilità, impieghi decine di professionalità diverse per essere realizzato e concepito in modo compiuto. La piattaforma attuale rappresenta solo il 20% delle tecnologie e delle funzioni che verranno rilasciate nel corso del prossimo anno».

Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino e ideatrice di Swiss Virtual Expo afferma: «Con l'apertura di Swiss Virtual Expo diamo idealmente l’avvio a un progetto che abbiamo sposato con grande entusiasmo da molti mesi. Siamo in grado di rappresentare un’esperienza immersiva in 3D inedita, creata grazie a una tecnologia pensata da ADVEPA su misura per utenti, istituzioni, relatori, partecipanti, espositori e partner. Ma è soprattutto una prima esperienza di esposizione virtuale a livello svizzero che abbiamo l’ambizione, grazie al sostegno e presenza di quasi 200 aziende, di rendere unica a livello internazionale. E infatti, proprio l’eccezionale adesione di aziende e partner ci ha piacevolmente sorpreso.

Con Luisa Masciello, che mi ha accompagnata in questo viaggio stimolante e complesso, eravamo partite in primavera con un solo padiglione, il nostro Ated Virtual Network e ci troviamo oggi con uno Swiss Virtual Expo, che interessa tutta la nostra Confederazione! Decisamente non male per la nostra associazione ticinese, che è una giovane signora di 50 anni sempre sulla frontiera dell’innovazione e della tecnologia!».

Chi è Advepa Communication

Advepa è un’azienda digitale italiana che si occupa di sviluppare e presentare al mercato prodotti tecnologici e innovativi. Nasce nel 2002 con la passione per il Marketing e la Comunicazione ma, negli anni, l’evoluzione della modernità ha portato l’azienda ad una forte vocazione nell’utilizzo del web e del mobile. Advepa diventa così leader nella realizzazione di tecnologie di realtà virtuale immersive. Solamente negli ultimi mesi Advepa Communication ha pubblicato e messo online circa 8 tra fiere ed expo, delle quali 4 sono tutt’ora aperte. I prodotti Advepa si integrino alla perfezione con la realizzazione di eventi fisici, così da dar vita ai più performanti e proficui eventi ibridi: ovvero progetti che si svolgono contemporaneamente in virtuale e in presenza. Advepa da sempre si prefigge lo scopo di anticipare i tempi e offrire i migliori servizi ai propri clienti. Oggi la trasformazione digitale vede il mercato proiettato verso il Metaverso: Advepa Communication ne fa già parte.

Per ulteriori informazioni:

T. +39 335 5393207

expo@advepa.it

Chi è ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino ha organizzato oltre 1.000 manifestazioni e promosso innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all'innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell'attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino è riconosciuta come un'associazione di riferimento nell'ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids.

Per ulteriori informazioni:

T. +41(0)91 8575880

media@ated.ch