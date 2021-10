Seo e sem: sinergia o alternativa?

LUGANO - Una delle questioni più dibattute dagli imprenditori che hanno già esperienza di servizi di visibilità su Google è la scelta tra strategia seo e sem. In estrema sintesi, la seo è il posizionamento legato a risultati organici (non a pagamento) mentre la sem si basa su annunci a pagamento (Google Ads). Un commerciale avrebbe la risposta pronta alla domanda sollevata: occorre mettere in pratica entrambe le strategie. Ma un sales deve vendere: senza indagare in questo momento se abbia torto o ragione, entriamo nei dettagli della scelta.

La seo è comunicazione: occorre conoscere il prodotto

La seo, acronimo di search engine optimization, è comunicazione. Questo aspetto è quasi sempre sottovalutato. Il processo di posizionamento sui motori di ricerca è visto spesso come un'alchimia che solo gli esperti possono essere in grado di compiere. In effetti per capire la seo servono un mindset non comune e competenze tecniche ma a prescindere da questo, piace sottolinearlo di nuovo con le stesse identiche parole, la seo è comunicazione. È un particolare importantissimo: se dobbiamo comunicare servizi, prodotti e valore del marchio dobbiamo conoscerlo a fondo. Fare seo non significa giocare con le parole, con la sintassi grammaticale. Vuol dire invece fornire un significato utile all'utente, rispondere alle sue domande irrisolte. Quando si attua un progetto seo bisogna pensare di veicolare informazioni all'utente tenendo conto anche degli algoritmi dei motori di ricerca: su queste due sponde si muove tutto il percorso di visibilità su Google e sugli altri motori minori.

È un processo che richiede impegno e, perché no, anche fantasia. Ma soprattutto, richiede la conoscenza del prodotto e del target che si desidera raggiungere. È chiaro allora che un cammino seo inizia e prosegue attraverso un dialogo tra agenzia e cliente. Partire con un progetto seo senza conoscere tutte le sfumature del marchio e dei clienti, porta a un sentiero pieno d'inciampi, che rischia di rendere pochissimo a livello di conversione e di essere solo un esercizio di visibilità.



Search engine marketing: differenze con la seo

Anche la sem, l'advertising a pagamento sui motori di ricerca, denominato anche pay per clic, è comunicazione, ma si tratta di una strategia più immediata e mirata a obiettivi che possono essere anche a breve termine. E’ un mezzo più preciso e puntuale, che può essere utilizzato anche in periodi limitati o in occasioni particolari quali il lancio di un nuovo prodotto o la promozione di un evento. Il costo del clic sull’annuncio è determinato da un’asta con la concorrenza: più concorrenti sono presenti e più il prezzo si eleva.

Uno dei vantaggi rispetto alla seo è la presenza immediata negli spazi dedicati agli annunci. Un progetto seo per decollare, richiede invece tempo e pazienza.

Un'altra differenza, è il fatto che l’annuncio è molto mirato: conduce l’utente a una pagina precisa, una landing page costruita spesso ad hoc per ottenere contatti o vendite. Con la seo, è il motore di ricerca a scegliere la pagina più pertinente: un’abilità importante del seo specialist è fare comparire la pagina migliore per la query corrispondente.

Da quanto considerato fino a ora, emerge un distacco fondante: la campagna sem è adatta a progetti a breve termine mentre la seo richiede una visione più lunga, sia per l’investimento, sia per i risultati. Volendo riassumere, la seo è più strategica, la sem è più tattica.

Seo e sem: un connubio possibile

Siamo quindi di fronte a due mezzi di comunicazione, che hanno in comune:

- lo stesso medium, il motore di ricerca

- lo stesso funzionamento, la comparsa dell’annuncio per ricerche pertinenti

ma che si differenziano per:

- modalità di pagamento: il clic seo è gratis

- tempestività di attuazione del progetto: la seo richiede più tempo

Ci sono molte altre differenze, ma quello che ci preme è tirare una conclusione circa la conciliazione dei due metodi in questione.

La verità è che sem e seo si possono rafforzare a vicenda: alcuni brevi esempi. In fase iniziale di un progetto di visibilità non a pagamento è importante valutare con una campagna Google Ads quali siano le keywords effettivamente più cercate, indipendentemente dall’efficacia degli strumenti che aiutano a effettuare la selezione delle parole chiave.

La sem, inoltre, per le sue caratteristiche d'immediatezza, consente un posizionamento tattico in determinate circostanze in cui il business può avere un’impennata. D’altra parte la seo dona quel leit motive che consente al sito di ricevere visite anche per parole chiave precise, per le quali il sistema di advertising non consente di comparire: Google Ads infatti non fa pubblicare annunci per termini poco ricercati. Soprattutto, il posizionamento nei risultati naturali, ha il favore dell’utente rispetto all’advertising, guadagna prima la fiducia del potenziale cliente. Con l’advertising, tramite una funzione speciale, denominata remarketing, è possibile raggiungere i visitatori del sito, che sono magari giunti da ricerche organiche, ripresentando un annuncio a pagamento, sorta di promemoria. E così il cerchio si chiude e ci si apre un mondo di opportunità.