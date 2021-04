Come le aziende svizzere incrementano il loro fatturato

LUGANO - Tra le svariate variabili che un’azienda deve prendere in considerazione quando definisce il suo business plan c’è quella del digital marketing. Una parola che ormai si sente nominare molto spesso ma alla quale è difficile attribuire un significato concreto se non si è professionisti del settore.

In questo articolo proveremo a descrivere quali sono le attività di marketing che le aziende dovrebbero svolgere e in che modo queste ultime portano risultati tangibili al loro fatturato.

Per farlo, vi racconteremo la storia esemplare di un’agenzia di web marketing al centro di Lugano che ha ridisegnato tutti gli asseta aziendali e ridefinito il suo marchio in termini di visibilità e di strategia di comunicazione. Certo, stiamo parlando di un’azienda che conosce bene il mondo del digital marketing, ma proprio per questo è un esempio assoluto di successo da prendere in considerazione.

Quali sono i fattori da valutare per definire il piano marketing aziendale?

Tra i must have delle aziende è ormai noto che ci sia l’immancabile sito internet o e-Commerce, il primo e ultimo touch point tra Brand e utente durante l’esperienza di acquisto che quest’ultimo compie.

Il sito internet di un’azienda è il suo DNA, la rappresenta graficamente, ne narra i valori, la storia e i prodotti o servizi che offre all’utente. Dal modo in cui esso è strutturato è possibile fare diverse attività di digital marketing che porteranno sicuramente l’azienda a incrementare il suo business, anche in tempi duri come quelli che stiamo vivendo o in caso di rebranding.

Per cui, il primo mattone da posare è proprio quello del sito internet che deve essere semplice da navigare, sicuro esteticamente appagante e rappresentativo del Brand.

Da qui, è possibile organizzare strategie di comunicazione sui canali social, attività di sponsorizzazione a pagamento per rendere visibili i propri prodotti e generare elevati volumi di traffico, inviare newsletter informative che tengano elevata l’attenzione degli utenti nei confronti dell’azienda e delle novità di settore.

A tal proposito, produrre continuamente contenuti nuovi, interessanti e sempre in linea con le aspettative del pubblico in target non è solo una questione di presenza online, ma anche di visibilità e competizione con le altre aziende dello stesso settore di mercato. La concorrenza è tanta e le energie da investire lo sono ancora di più, ma alla fine ne varrà sicuramente la pena.

Innovazione e digitalizzazione: una storia di successo

Negli ultimi mesi, si sa, le aziende di tutto il mondo hanno fatto molta fatica a restare in piedi e a mantenere attivo il proprio business. La stessa cosa è avvenuta nel Canton Ticino dove le imprese hanno dovuto fare i conti con lockdown e restrizioni di diverso tipo.

Molte di queste aziende hanno avuto la lungimiranza di rinnovarsi e reinventare un nuovo modo di fare business e di comunicare, rendendo una vera e propria opportunità quello che, invece, è nato come un momento di crisi.

Sapersi reinventare non è cosa da poco e riuscire a comunicare la nuova identità aziendale è una cosa ancora più difficile. Non è stato così per la web agency We Are Organica che ha investito tempo ed energie per rinnovare il suo brand, il suo sito e gran parte degli asset comunicativi, puntando sull’informazione e l’aggiornamento costante per i clienti e gli utenti che intendono approcciarsi al mondo del marketing.

Ecco, dunque, il segreto per cavalcare l’onda della crisi mondiale invece che farsi sovrastare da essa: innovazione, digitalizzazione, rinnovamento!