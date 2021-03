Twitter: 6 secondi per correggere

LUGANO - Lavori in corso in casa Twitter, proprio al giro di boa del 15esimo compleanno, festeggiato il 21 marzo. Secondo un’analista e hacker molto bene informata, Jane Manchun Wong, Twitter starebbe rilasciando una nuova funzione. Si tratterebbe della possibilità di bloccare un tweet dopo il suo invio, se ci accorgessimo di un errore o di un refuso. Non è proprio la funzione del “modifica post”, che da molto tempo è stata richiesta al celebre social network e che siamo abituati a utilizzare su Facebook, Instagram o altri social, ma parliamo di un’evoluzione che consentirà di modificare eventuali errori, imprecisioni o condivisioni troppo impulsive.

A scoprire le intenzioni della piattaforma social, come detto, è stata la 27enne Jane Manchun Wong, che leggendo nel codice di Twitter ha mostrato ai suoi seguaci in un tweet (!) una prima rudimentale versione della funzione di annullamento di un messaggio. Una nuova opzione allo studio, quindi, che con ogni probabilità sarà rilasciata nei prossimi mesi.

Attualmente, come si sa, una volta pubblicato il tweet con refuso non si può più tornare indietro, né ripensarci e correggerlo. Tutti, insomma, possono vedere l'errore o l'imprecisione che abbiamo postato. L’unica soluzione per rimediare è scherzarci su con altri tweet o cancellare brutalmente il messaggio. Un’operazione quella della cancellazione che, però, non mette al riparo da commenti o figuracce, perché qualcuno potrebbe averlo già condiviso o fotografato il nostro scritto. Prossimamente però, le cose potrebbero cambiare, perché si potrà bloccare la pubblicazione di un tweet sbagliato, semplicemente premendo un tasto entro 6 secondi. Da quanto riferito da Manchun Wong, si può facilmente notare che subito dopo il post, dopo il tradizionale messaggio sulla riuscita condivisione di un tweet, potrà comparire una piccola barra, al cui interno appare appunto la dicitura “Undo” (ovvero, annulla). Nel giro di sei secondi questa barra si svuoterà, ma prima della fine del tempo prestabilito sarà possibile annullare l’invio del post con una semplice pressione del nuovo tasto.

Per alcuni analisti finanziari questa funzione in procinto di debuttare potrebbe essere non per tutti, ma un’esclusiva degli account "Premium". Bloomberg ha, infatti, recentemente evidenziato che Twitter si starebbe muovendo in direzione della creazione di sottoscrizioni a pagamento per i propri servizi, che garantirebbero agli abbonati un Tweetdeck con funzionalità avanzate e contenuti esclusivi. Questa mossa permetterebbe a uno dei social network più longevi di avere altre fonti d'introito oltre alla pubblicità, e, quindi, in prospettiva di recuperare il terreno perduto a favore dei suoi principali competitor, come Instagram e Tiktok.

Secondo altri commentatori, introdurre questa funzione potrebbe dare anche un importante contributo nella lotta alle fake news e all’odio online, derive pericolose su cui tutte le maggiori piattaforme social si stanno confrontando da qualche tempo. Certamente, vi sono anche quelli che si chiedono se 6 secondi sono davvero sufficienti per rendersi conto di avere scritto o condiviso un post con errori madornali e imbarazzanti!!!

