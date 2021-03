Startup: c’è un premio da 100mila euro

Amazon ha annunciato nei giorni scorsi il lancio degli Amazon Launchpad Innovation Awards. Si tratta di un concorso a partecipazione gratuita progettato per sostenere le startup europee emergenti e innovative, dando loro la possibilità di vincere un premio "Startup dell’anno" di € 100.000. Le startup di tutta Europa che vendono prodotti fisici ai clienti possono candidarsi in lingua inglese fino al 28 marzo 2021 sulla pagina web: www.amazon.it/launchpad/innovationawards. Una giuria nominerà le prime cinque startup più innovative da una classifica di 15 finaliste. Queste ultime vinceranno ciascuna un premio di € 10.000, l'accesso gratuito ad Amazon Launchpad per un anno e visibilità sulla pagina dedicata agli Amazon Launchpad Innovation Awards. Inoltre, la "Startup dell’anno" più votata dal pubblico tra le cinque startup più innovative riceverà un premio aggiuntivo di € 90.000.

“L'innovazione fa parte della nostra cultura. Continuiamo a inventare per conto dei clienti, ma siamo anche la destinazione di nuovi prodotti innovativi provenienti da startup e piccole imprese", ha affermato Xavier Flamand, Director EU Seller Services. “Dal suo lancio, Amazon Launchpad ha supportato oltre 2.000 startup in tutta Europa. Questi premi dimostrano sia il nostro impegno a supportare i marchi emergenti sia a sorprendere i nostri clienti con prodotti nuovi e innovativi".

Le startup che vogliono partecipare agli Amazon Launchpad Innovation Awards devono essere costituite in un paese dello Spazio Economico Europeo, Regno Unito o Svizzera, avere meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo complessivo inferiore a € 10 milioni e operare da meno di 10 anni. La giuria selezionerà i prodotti in base alla loro estetica, design, unicità e differenziazione. Saranno inoltre valutati come criteri di giudizio anche gli aspetti di sostenibilità sociale, ecologica ed economica. La giuria è composta da cinque esperti del settore, sia interni che esterni ad Amazon, tra cui Andy Fishburn, amministratore delegato Virgin Start-up; Greg Williams, caporedattore di Wired UK; Jamie Siminoff, CEO di Ring; Aditi Singh, Direttore generale di Amazon Launchpad Europe; e Ryan Frank, Head of Marketplace di Amazon in Spagna.

Il programma Amazon Launchpad è stato lanciato nel 2015 ed è disponibile in Europa in Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Paesi Bassi, nonché negli Stati Uniti, Canada, Messico, India e Australia. Parliamo di un programma che ha supportato il lancio di oltre 2.000 startup europee e ora ci sono circa 12.000 prodotti ideati da startupper, disponibili su Amazon.it in oltre 30 categorie, come arredamento, elettronica, moda o bellezza. In questi anni, Amazon Launchpad ha collaborato con oltre 200 importanti società di venture capital, acceleratori di start-up e piattaforme di crowdfunding per aiutare le startup a sviluppare i propri prodotti.

