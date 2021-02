In live streaming la giornata OpenDay del Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI

Qual è l’impatto delle nuove tecnologie sulle organizzazioni e sulle persone? Quali sono le competenze e i profili professionali richiesti dal mercato per affrontare i cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale? E qual è il ruolo della ricerca scientifica e dell’innovazione?

La pandemia globale ha accelerato ulteriormente il processo di diffusione delle tecnologie digitali. L’informatica, la scienza dei dati e, più in generale, le discipline legate ai diversi settori della tecnica ricoprono oggi un ruolo determinante. Il mercato del lavoro, sempre più dinamico, necessita di professionisti qualificati, figure che rappresentano il motore della capacità innovativa, della competitività e della crescita economica di un Paese, la Svizzera, da molti anni stabilmente ai vertici delle principali graduatorie internazionali relative a ricerca e innovazione.

Tutti aspetti, questi, che verranno affrontati durante l’OpenDay organizzato dal Dipartimento tecnologie innovative (DTI) della SUPSI nel pomeriggio di sabato 6 marzo 2021. Il DTI aprirà virtualmente le proprie porte per una presentazione in live streaming dei suoi Bachelor in Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica e Data Science and Artificial Intelligence.

Un viaggio virtuale alla scoperta delle professioni legate alle nuove tecnologie e alle opportunità professionali offerte dai diversi settori dell’ingegneria.

Tra le novità di quest’anno spicca lo spostamento del DTI dalla sua ormai ex storica sede di Manno al nuovo Campus Est di Lugano-Viganello. Un’infrastruttura all’avanguardia nel cuore della città che andrà a migliorare la qualità dei corsi e permetterà di rafforzare i legami con le aziende e i partner del territorio. Durante l’OpenDay sarà possibile visionare le prime immagini degli spazi didattici e di ricerca del nuovo campus.

Sempre nell’ottica di un ampliamento degli orizzonti, inoltre, sono aperte le iscrizioni per il Master of Science in Engineering, percorso formativo che dal 2021 integra un’opportunità unica: il nuovo EIT Manufacturing Double Degree Master Program. Con questo percorso gli studenti avranno la possibilità di frequentare due semestri presso SUPSI e due semestri presso una delle università partner europee ottenendo, così, una doppia specializzazione in ingegneria e un EIT Label Certificate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il programma degli Open Day alla seguente pagina: Open Day 2021: un’occasione per conoscerci.

