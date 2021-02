Un omaggio alle combattenti femministe su Wikipedia

Per l’associazione Wikimedia CH, il 2021 non è soltanto segnato dai 20 anni di Wikipedia. L’organizzazione promuove anche l’anniversario dei 50 anni del diritto di voto delle donne in Svizzera. Per questo motivo è stato indetto un programma speciale che raggruppa tutte le attività della comunità Wikipedia, e aiuta il collegamento tra tutti i responsabili della rete.

L’obiettivo è quello di colmare il più possibile le lacune di Wikipedia sulle biografie delle donne e la loro ascensione in politica nel corso del secolo scorso. L’evento è anche l’occasione di valorizzare su Wikipedia gli sforzi delle donne che hanno lottato e continuano a lottare per i loro diritti, in Svizzera e nel mondo.

Aprire le porte agli scrittori volontari

Il programma apre le porte a innumerevoli istituzioni culturali svizzere attualmente chiuse (gallerie, biblioteche, archivi, musei e quant’altro) agli autori volontari della comunità Wikipedia. Infatti, alcune istituzioni autorizzano un accesso esclusivo alla comunità dei volontari: le équipe dei conservatori metteranno in campo avvenimenti ibridi, per presentare in diretta video le esposizioni più importanti. I nostri partner non sono soltanto rinomate istituzioni come la Biblioteca nazionale svizzera, la fondazione Gosteli, la biblioteca dell’ETH di Zurigo o l’EPFL di Losanna. Istituzioni più piccole, come il Museo storico di Olten o il Museo storico di Baden, presenteranno ugualmente esposizioni sul tema dei « 50 anni di voto delle donne in Svizzera ».

Causa COVID, gli eventi si svolgeranno on-line

Wikimedia CH vuole anche riunire gli autori con gli organizzatori dell’edit-a-thons, atelier Wikipedia, incontri di edizioni aperte o di campo sul tema storico. Questi eventi, in collaborazione con istituzioni culturali, generalmente accompagnati dal personale di Wikimedia CH o dai Wikipediani/e con esperienza, hanno come obiettivo la creazione di articoli su Wikipedia. Un aiuto sarà apportato a nuovi autori, anche dal punto di vista tecnico. Gli incontri saranno on-line o mediante formati ibridi per rispettare le esigenze federali in tempi Covid. I più recenti sono l’atelier Wikipedia Giornate di Soleure, svoltosi il 26 gennaio con circa 50 partecipanti, e il campo on-line Wikipedia per la pace, dal 1° al 7 febbraio, sul tema del diritto di voto delle donne.

Contribuire alla ricchezza del sapere mondiale

Gli autori volontari possono contribuire all’espansione del tesoro mondiale delle conoscenze, e non soltanto su Wikipedia. Wikimedia Commons, la base dati dei media liberi, progetto gemellato con Wikipedia, è carente di contributi sulla lotta per il diritto di voto delle donne. Chiunque desideri organizzare un evento collaborativo su questi argomenti – e non solo –, o che necessita di sostegno, può contattare l’equipe Wikimedia CH in ogni momento.

Tutte le info e gli eventi sono disponibili alla pagina del progetto del programma: Wikimedia CH/50Y Women’s Suffrage in Switzerland.