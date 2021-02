Da Snds a Organica: dall’intuizione all’evoluzione

Come ogni cosa naturale e viva del mondo, anche la nostra azienda si è evoluta e ha cambiato forma. Abbiamo conservato i valori che ci hanno sempre accompagnato, dalla nascita di Snds ad oggi, ma indossiamo un nuovo vestito che sentiamo più adatto alla nostra nuova identità. Abbiamo un’anima visionaria che guarda verso il futuro e che pone l’essere umano al centro della comunicazione come valore aggiunto del mondo e delle aziende.



La nostra storia nel mondo del digital ha inizio nel 2000, quando abbiamo cominciato a esplorare il mercato Ticinese cogliendo le opportunità di business nel settore della comunicazione, in un territorio in cui il valore delle aziende e delle attività territoriali era già elevato ma non ancora digitalizzato.

Grazie alla collaborazione con le aziende locali abbiamo avuto l’opportunità di crescere e innovarci quotidianamente insieme a loro, sfruttando al meglio tutto il nostro know how e accrescendo la nostra esperienza con nuove sfide e obiettivi sempre più elevati, per noi e per i nostri clienti.

Siamo arrivati in Ticino con una certificazione già acquisita in qualità di Google Partner e abbiamo intrapreso diverse partnership a livello nazionale, come quella con PostFinance che ha rafforzato ulteriormente la nostra presenza sul territorio.

In un settore dinamico come quello del web marketing è importante essere fedeli al territorio, ma non bisogna mai distogliere lo sguardo dai contesti internazionali e dai cambiamenti che, inevitabilmente, caratterizzano il campo della comunicazione. È questo tipo di approccio che ci ha sempre consentito di evolvere e creare inedite forme di comunicazione per noi e per i nostri clienti.

I valori aziendali sono rimasti quelli di sempre, l’approccio al cliente e al web marketing è rimasto invariato nella totale personalizzazione dei servizi che offriamo, ma abbiamo deciso di dare una nuova forma alla nostra realtà aziendale. Una forma che ci contraddistingue rispetto agli altri in quanto non si ferma alla semplice fornitura di servizi in un business ormai oberato, ma guarda in grande e con uno sguardo lungimirante che pone l’uomo al centro di tutto.

La nostra visione

È nella valorizzazione delle persone e nell’essenza delle aziende che cogliamo il vero valore aggiunto del mondo. Il digital, per noi, è lo strumento perfetto per comunicare la loro unicità al mondo intero ma non può e non deve condizionare la loro essenza.

La mission di Organica prende spunto da questa prima riflessione che abbiamo condiviso in qualità di persone, oltre che come professionisti che vivono e creano quotidianamente il mondo del digital marketing.

È così che prendono forma il nostro nuovo Brand Organica e il payoff che esprime la nuova visione della nostra web agency “Digital Be Human”.

Il processo di innovazione e digitalizzazione è ormai inarrestabile e negli anni ha progressivamente deumanizzato la società e rischiato di minare il messaggio di libertà intrinseca del web a favore di un’omologazione tra esseri umani e aziende. Abbiamo consolidato così la consapevolezza di avere uno strumento potentissimo tra le mani e di avere la possibilità di nobilitarlo nuovamente agli occhi di un mondo che cerca di tornare umano.

Perché il rebranding?

La scelta di cambiare il nome e l’abito della nostra azienda deriva dal desiderio di esprimere al meglio la nostra nuova identità. Ci siamo evoluti, siamo cresciuti insieme al web marketing e, come argilla tra le mani dell’artista, abbiamo cambiato forma ed essenza.

Il nostro nuovo Brand Organica rappresenta i valori che abbiamo maturato nel tempo e la missione che abbiamo scelto di intraprendere adoperando tutte le nostre conoscenze e competenze professionali al servizio di una nuova umanizzazione del mondo del web. Per noi “Digital Be Human” non è solo un payoff ma una promessa che abbiamo fatto a noi stessi e ai nostri clienti, con l’obiettivo di porre nuovamente l’essere umano al centro della comunicazione.

Inizia così una nuova era per noi e per il mondo del digital marketing.