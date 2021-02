VR: soluzione al peso psicologico del Covid?

«Il Coronavirus non è solo un'emergenza sanitaria globale ma anche un forte stress psicologico che mette a dura prova la nostra identità e le nostre relazioni». Questa è la premessa sulla quale diversi psicologi e ricercatori dell’Istituto Auxologico Italiano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno realizzato il protocollo del progetto di ricerca “COVID Feel Good”, che attraverso l’uso della Realtà Virtuale (VR), consente di visitare il “Giardino Segreto” accompagnati da una voce narrante. Il progetto si fonda su un protocollo di auto-aiuto sociale gratuito con lo scopo di ridurre lo stress, esperienze e sensazioni negative che caratterizzano questo periodo, andando a migliorare il benessere psicologico.

Tra le varie conseguenze del Coronavirus, che da ormai un anno influenza la popolazione mondiale, i ricercatori hanno identificato tre problemi principali: l’ansia e la paura nei confronti della malattia, la scomparsa dei luoghi e la crisi per il mancato senso di comunità. Problemi che spesso le persone devono gestire e affrontare senza alcun aiuto esterno.

Quello che i ricercatori cercano di valorizzare è il fatto che il Coronavirus, nonostante tutto, può anche portare delle opportunità uniche: l’utilizzo della cosiddetta tecnologia positiva per migliorare il benessere delle persone attraverso la Realtà Virtuale. La Tecnologia Positiva può essere definita come un approccio di studio scientifico che utilizza la tecnologia per migliorare il funzionamento umano. In combinazione con l’esperienza virtuale, che si distingue dagli altri media per la sua sensazione di “presenza” e un alto livello di coinvolgimento emotivo, questi strumenti sono potenti mezzi tecnologici con cui poter esplorare il cambiamento personale e clinico. E come vari studi dimostrano, queste esperienze digitali del mondo naturale possono avere un impatto sulla salute e sul benessere.

Il luogo virtuale che i ricercatori del protocollo COVID Feel Good hanno ideato è il “Giardino Segreto”: un’esperienza virtuale in un giardino Zen in cui il partecipante può immergersi da solo o in compagnia, lasciandosi accompagnare da una voce narrante che aiuta a rilassarsi.

Attualmente i ricercatori sono in cerca di partecipanti con cui sperimentare questo protocollo di auto-aiuto sociale anche in Svizzera. L’utilizzo di questa Tecnologia Positiva è già stata testata in vari Paesi quali Italia, Spagna, e Stati Uniti. Si tratta di un servizio gratuito, e i video in Realtà Virtuale e le istruzioni sono presenti in diverse lingue tra cui in italiano, tedesco, francese e inglese. Ai partecipanti viene chiesto un impegno di venti minuti al giorno per la durata di una settimana, e le attività sono quelle di compilare alcuni brevi questionari online e di visionare un video tramite un visore VR con rispettive domande a cui rispondere.

Come funziona l’esperienza virtuale del Giardino Segreto? Attraverso un link collegato all’applicazione di Youtube, i partecipanti possono avviare il video direttamente dal proprio smartphone. Toccando lo schermo, appare un’interfaccia su cui è visibile il simbolo degli occhiali virtuali. Premendolo e inserendo lo smartphone nel casco VR, si può accedere all’esperienza virtuale nel Giardino Segreto. I partecipanti possono scegliere se visitarlo da soli, o insieme a una o più persone della propria cerchia di famigliari e/o amici.

Se siete interessati a partecipare a questo progetto innovativo, potete scrivere direttamente a questo indirizzo dedicato: vanessa.tino01@icatt.it

