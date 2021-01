CES 2021: 3 gadget con l’AI che non potete perdervi

Si è chiusa nei giorni scorsi la kermesse dedicata all’elettronica di consumo che è andata in scena come ogni gennaio a Las Vegas. Solo che a causa della pandemia in corso si è svolta per la prima volta in un inedito formato digitale. Ben 2'000 sono stati gli espositori che hanno mostrato il meglio in fatto di tecnologia e innovazione, con dispositivi da indossare e applicazioni sempre più smart, dove l’intelligenza artificiale sembra aprire a nuovi orizzonti di utilizzo.

Ecco tre gadget, che potranno essere una nuova frontiera o un nuovo regalo tecnologico che vogliamo segnalarvi.

Il robot aspirapolvere più intelligente è di Samsung

Si chiama JetBot 90 AI+, è stato insignito del Ces Innovation Awards e dovrebbe rivoluzionare il nostro modo di fare le pulizie domestiche. Parliamo di un aspirapolvere smart stracolmo di sensori e arricchito dagli algoritmi d'intelligenza artificiale che lo rendono capace di riconoscere e di evitare eventuali oggetti lungo il percorso e muoversi agevolmente in ogni ambiente.

Quando la sessione di pulizia è terminata, il robot torna autonomamente alla sua “clean station” per lo smaltimento della polvere in un sacchetto, che può essere sostituito periodicamente. Tramite l'app Samsung SmartThings, JetBot 90 AI+ può essere controllato a distanza e sfruttare la telecamera di cui è dotato per tenere d'occhio la casa ed eventuali animali domestici. Il suo debutto e lancio commerciale sono attesi a breve.

La vasca da bagno risponde ad Alexa e Google Assistant

“Alexa, riempi la vasca da bagno”. L’intelligenza artificiale scala posizioni con l’arrivo per luglio al modico costo di 9mila dollari di una vasca da bagno smart, prodotta dall’azienda statunitense Kohler.

Basterà un comando vocale per attivare tramite Google o Alexa il flusso dell’acqua, preimpostando temperatura e livello di riempimento, per accendere e cambiare il colore delle luci intorno alla vasca o per accendere le funzioni di aromaterapia collegata.

Naturalmente, per rilassarsi ulteriormente si possono richiedere colonne sonore e playlist rese disponibili dalle immense playlist sincronizzate con Alexa o Google.

L'anello intelligente che parla con il cellulare quando fai sport

Una startup britannica ArcX Technology ha presentato uno “smart ring/anello intelligente” pensato per chi fa fitness. Si indossa al dito indice, si controlla con il pollice grazie a un micro joystick integrato in una custodia impermeabile all'acqua e antiurto. Ma soprattutto si collega via Bluetooth a qualsiasi smartphone per controllare le playlist e le altre funzioni del telefono.

Ideale per chi va in bici, funziona anche indossando i guanti o fissandolo a un manubrio o a un'altra attrezzatura sportiva. Grazie all'applicazione per Android e iOS sono accessibili funzionalità come cronometro e chiamata di emergenza. In vendita da maggio con un prezzo a ridosso dei 100 franchi.

