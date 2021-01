Dai spazio alla tua creatività con Musica Attiva!

Ascoltare, Modificare, Mixare, suonare e creare tutta la musica che vuoi: dai spazio alla tua creatività e passione per la musica!

Per ragazze e ragazzi dai 12 anni in su, offriamo un corso per diventare DJ con Digital Studio Workstation (DAW) – Reaper. Reaper è una semplice workstation audio digitale e software con strumenti Open source VST che ci permetterà di passare insieme dalle basi della musica per PC alla modifica, mixaggio e composizione di una canzone.

Vuoi sapere la novità? A fine corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione da conservare per la preparazione del proprio CV alla fine della scuola dell'obbligo.

Come è organizzato il corso? Il corso è gestito da Antonio Bruni con collegamento da remoto ed è composto da cinque incontri: da sabato 30 gennaio, tutti i sabati dalle 9:00 alle 12:00 fino a sabato 27 febbraio. Durante il primo incontro verrà fatta una presentazione e introduzione al mondo delle DAW (Digital Audio Workstation) e verrà fatta una dimostrazione pratica di quello che questo software permette di realizzare: la creazione, elaborazione e mixaggio di uno o più brani. Verrà inoltre spiegato come configurare il software Reaper e come far suonare uno strumento virtuale. Durante il secondo incontro scopriremo insieme quali sono le tecniche di base per utilizzare Reaper come un dj, un musicista o un tecnico audio. Il terzo incontro darà vita alla creazione di un progetto comune o di diversi lavori di gruppo, a dipendenza delle aspettative. Quelli saranno i primi passi per creare una canzone, un beat, vedere cosa sono i Vsti e VST, e come funziona il mixer con le sue funzioni di Volume, Pan, Mandate e i vari effetti. Il penultimo incontro ci permetterà di registrare, modificare, tagliare, incollare ed aggiungere effetti alle tracce audio in Reaper. Vedremo inoltre cosa sono e come funzionano le tracce audio e le tracce Midi. Infine, durante il nostro ultimo incontro sabato 27 febbraio, Antonio Bruni ci farà esplorare le tecniche per poter utilizzare effetti e Mandate in un mixer, in modo che potremo poi mixare insieme il progetto finale.

Quali sono i requisiti? Per poter partecipare al nostro corso bisogna avere un PC (preferibilmente Win7/8/10 o Mac con Core i5- 4G di RAM), scaricare il software Reaper 6.15 (facilmente scaricabile dal sito col suo pack di lingue cliccando su: https://www.reaper.fm/download.php), e se non si è in possesso di una scheda audio esterna, bisogna scaricare anche Driver ASIO4ALL (http://www.asio4all.org/). La quota di partecipazione per i soci è di 320.00 CHF, mentre per i non-soci è di 395.00 CHF.

La musica è la tua passione? Con noi non ci sono limiti alle tue creazioni! Se sei interessata/o a partecipare hai ancora tempo per iscriverti fino al 27 gennaio 2021 qui https://www.ated.ch/musica_attiva.jsp o contattandoci tramite info@ated.ch.

CHI È ated – ICT Ticino ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.