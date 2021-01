Lo scorso 25 settembre è stata approvata dalle Camere Federali la nuova LPD, ovvero Legge Federale per la Protezione dei Dati. Si tratta di una disposizione che impone nuovi obblighi per le aziende, che devono garantire che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche avvenga tutelando la loro personalità, rispettando i diritti fondamentali e garantendo la sicurezza dei dati. Le imprese devono, inoltre, dimostrare di aver applicato le giuste metodologie e le buone pratiche per la protezione dei dati. Ma i nuovi accordi da sottoscrivere con le diverse controparti creano una maglia di responsabilità che coinvolge tutti. È e sarà soprattutto il mercato ad esigere precise garanzie per un ambito che diviene sempre più centrale nell’attività economica.

Ma proprio per chiarire gli aspetti salienti della nuova legge e analizzare i principi su cui si fonda la nuova normativa, tutte le novità introdotte, i nuovi obblighi per le imprese e le diverse controparti, ated-ICT Ticino in collaborazione con APT (Associazione Privacy Ticino), Security Lab Advisory e Studio Legale Talleri Law organizza per il prossimo 26 Gennaio 2021 (09:30 12:00) un seminario online dal titolo: Nuova LPD - Come adeguarsi alla nuova legge sulla privacy.

Il webinar si rivolge a tutte le persone coinvolte nella gestione della privacy e della protezione dei dati personali e in particolare: Direzione, Risk Management, Legale, Compliance, Information Technology, Security.

«Dopo una breve panoramica su quello che è stato l’iter di revisione della Legge federale per la Protezione dei Dati (LPD) approvata il 25 settembre 2020 dalle Camere Federali, analizzeremo in dettaglio gli aspetti principali della nuova legge, mettendo in evidenza i nuovi obblighi in particolare per le imprese e in generale per le parti assoggettate alla LPD– commenta l’avv. Rocco Talleri, Membro Comitato Direttivo APT e Titolare Studio Legale Talleri Law. Daremo risalto alla possibilità di costruire in azienda un modello di gestione della privacy e di controllo della sicurezza dei dati personali che, oltre a garantire il pieno rispetto della nuova normativa, possa costituire la base per la gestione della sicurezza di tutti i dati, i sistemi informatici e i processi aziendali a 360°, al fine di ottenere evidenti vantaggi in termini organizzativi, economici e reputazionali. Esamineremo, inoltre, il futuro ruolo dell’Incaricato Federale per la Protezione dei Dati e della Trasparenza (IFPDT), la nuova figura del Consulente per la protezione dei dati e il nuovo impianto sanzionatorio. Infine, forniremo dei suggerimenti per la gestione del processo di adeguamento alla nuova LPD, la cui implementazione dovrebbe, a nostro avviso, essere avviata il prima possibile, poiché ciò comporta un impegno non trascurabile in termini di riorganizzazione interna, assegnazione di compiti e responsabilità, implementazione di nuove misure tecniche, integrazione di attività di controllo nei processi operativi e, quindi, coinvolge l’intera organizzazione. Non da ultimo la nuova LPD segna una chiara svolta del nostro Paese verso il pieno riconoscimento della centralità dei dati personali nei contesti economici, finanziari ed imprenditoriali (senza dimenticare l’attività degli Stati) sia a livello locale che globale; si tratta ora a mio avviso di assimilare nella cultura - non solo aziendale- i principi cardine alla base delle moderne normative internazionali e nazionali in tale ambito, poiché, per molte realtà imprenditoriali anche del nostro territorio, la gestione dei dati e delle informazioni non costituirà solo una voce necessaria a bilancio ma anche un elemento centrale nella valutazione da parte di clienti, partner e investitori».

I relatori del corso sono:

avv. Rocco Talleri – Membro Comitato Direttivo APT e Titolare Studio Legale Talleri Law

Siro Migliavacca – Membro Comitato Direttivo APT e General Manager Security Lab Advisory Sagl

Francesca Colombo – Socio APT e Legal Counsel & Advisor Security Lab Advisory Sagl

Ulteriori informazioni a questo link o info@ated.ch Il corso è gratuito per i Soci APT, a pagamento per i Soci ated al costo di CHF 100.00, per i Non Soci: CHF 150.00.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

