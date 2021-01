Global Game Jam 2021... tutta online!

LUGANO - Manca poco alla prossima edizione nel nostro Cantone della Global Game Jam. Si tratta del più grande evento mondiale dedicato allo sviluppo di videogiochi, con centinaia di sedi accreditate in tutto il mondo, che anche quest'anno si svolgerà in Ticino grazie alla collaborazione tra il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI, la Swiss Game Developers Association (SGDA) e inGAME (ated - ICT Ticino) e con il sostegno di Raiffeisen.

L’evento si snoda in un format di programmazione no stop in stile hackathon dalle 17.00 di venerdì 29 gennaio alle 17.00 di domenica 31 di gennaio 2021. Per via della pandemia da Coronavirus si terrà per la prima volta solo online, grazie alla collaborazione tra SGDA - Swiss Game Developers Association, SUPSI - Dipartimento tecnologie innovative e ated - ICT Ticino con il Progetto inGAME e Raiffeisen, che premierà il miglior gioco sviluppato.

Ma come funziona la Global Game Jam? In termini generali si tratta di una competizione collaborativa unica nel suo genere, avviata nel 2009 dalla international game developers association (IGDA). Ma abbiamo chiesto a Stefano Maccarinelli, di Stelex Software, uno degli organizzatori della Global Game Jam per il Ticino e docente del Progetto inGAME promosso da ated - ICT Ticino, di raccontarci gli aspetti salienti di questa iniziativa che appassiona sviluppatori di videogiochi a varie latitudini. “La Global Game Jam ci consente di creare un momento di incontro e condivisione destinato ad un pubblico ampio, dotato di creatività e passione per i videogiochi. È questo il principale obiettivo della Global Game Jam, l’evento più importante al mondo dedicato allo sviluppo di videogiochi. Parliamo di una vera e propria maratona di 48 ore, che per la prima volta sarà solo online e che collegherà più città nel mondo come nelle precedenti edizioni. È un evento di confronto tra gli appassionati del settore che stimola la creatività dei partecipanti attraverso una competizione a squadre. La Global Game Jam incoraggia persone motivate con qualsiasi tipo di abilità, talento e specializzazione a partecipare e contribuire a questa diffusione globale di creatività. Programmatori, illustratori, grafici o musicisti avranno delle competenze cruciali per le squadre partecipanti (che non devono essere precostituite e vengono formate all’inizio dell’evento), ma la competizione è aperta a tutti, senza limiti di età”.

“La Global Game Jam è un evento che sosteniamo con grande entusiasmo da alcuni anni e che supportiamo anche per l’edizione 2021 - commenta Cristina Giotto Direttrice e membro di comitato di ated – ICT Ticino. Peraltro, lo spirito della manifestazione, che promuove la collaborazione fra persone con diverse competenze e abilità, è perfettamente incarnato anche dalla sinergia con i partner locali, come: SGDA - Swiss Game Developers Association e SUPSI - Dipartimento tecnologie innovative e lo sponsor Raiffeisen. Inoltre, uno degli effetti più dirompenti che abbiamo osservato nel 2020 ci ha mostrato come la capacità di programmare sia ormai una delle competenze e skill tecniche più richieste dal mondo del lavoro. Per questa ragione, oltre all’appuntamento annuale della Global Game Jam, come ated-ICT Ticino promuoviamo percorsi di formazione mirati, con l’obiettivo di far creare e conoscere i videogiochi come mezzo per sviluppare competenze e strumenti operativi di programmazione. Si tratta di corsi per adulti ma anche per ragazzi e ragazze, che attraverso ated4kids possono intraprendere un nuovo interessante percorso, con tanto di attestato di frequenza che si potrà inserire nel proprio curriculum vitae, che potrà facilitarli anche in ottica lavorativa futura.”

Per partecipare a alla Global Game Jam le informazioni utili sono a questo link.

Ulteriori informazioni sui percorsi promossi da ated4kids questo è il link.

CHI È ated – ICT Ticino ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni ated – ICT Ticino Email: media@ated.ch T. +41(0)91 8575880

