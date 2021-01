Misurare l’inquinamento? Con AriaPulita4Kids puoi!

Il nuovo progetto AriaPulita4Kids permette ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 16 anni di costruire a casa una vera stazione meteo personale attrezzata di sensore che permette il monitoraggio dell’aria. Con l’attivazione del sensore, si entra a far parte di una rete di sensori globale di monitoraggio della meteo. Una stazione meteo è un grande raccordo di informazioni e dati utili, che, se letti correttamente, permettono l’interpretazione e la previsione di fenomeni meteorologici. Oltre al divertimento, lo scopo è quello di rendere i ragazzi e le ragazze più consapevoli sulle principali tematiche legate all’inquinamento dell’aria e del trattamento di tali dati.

Come funziona la stazione meteo? E la raccolta dei dati?

Il kit per montare la propria stazione meteo va ordinato personalmente e il costo è di circa 55 CHF, spedizione inclusa. Il montaggio è facile, può essere accompagnato anche dai genitori e richiede meno di due ore. La stazione meteo viene montata esternamente alla propria abitazione e si connette automaticamente alla rete WiFi di casa. Le informazioni relative alle condizioni dell’aria vengono registrate e messe a disposizione della rete di sensori globale in forma anonima. In questo modo, tutti i partecipanti al progetto potranno controllare lo stato dell’aria e i relativi dettagli grazie a una cartina interattiva costantemente aggiornata. I dati che vengono raccolti dalle singole stazioni meteo sono relativi alla temperatura, pressione e umidità dell’aria e alle polveri fini di diametro 2.5 e 10 micrometri.

Formazione dedicata: quali tematiche tratteremo?

Oltre al montaggio della stazione grazie a un manuale di costruzione e al nostro supporto online, sarà possibile iscriversi a un percorso di formazione dedicato. Le tematiche riguarderanno: l’interpretazione dei dati registrati per le previsioni meteo, la Privacy e la Cyber Sicurezza (ovvero, come evitare che i nostri sistemi vengano abusati da altri) e la condivisione dei dati. Inoltre, tratteremo i principi chiave della Metodologia Agile per la gestione di un Progetto (APM), approfondiremo il discorso sulle polveri fini e il loro impatto sulla nostra salute.

Il costo del nostro percorso formativo è di 50 CHF e sarà guidato da esperti del settore e verrà offerto in sede (regolamentazioni permettendo) e online.

Concorso “la mia stazione è bellissima”

In seguito al montaggio della propria stazione meteo, i ragazzi e le ragazze di AriaPulita4Kids potranno partecipare a un concorso per la scelta delle stazioni meteo decorate nel modo più originale. Basta mandare una foto della propria stazione a info@ated.ch, e, se si verrà scelti, si potrà vincere un premio!

Quando si parte?

AriaPulita4Kids prevede di attivare i primi sensori a gennaio e di monitorare le condizioni dell’aria fino al mese di maggio. Le date delle formazioni sono ancora da definire. Ma se sei interessato e vuoi partecipare allora iscriviti tramite info@ated.ch e riceverai le informazioni

relative a come ordinare il tuo kit.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

Email: media@ated.ch

T. +41(0)91 8575880