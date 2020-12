Identificare una Maxi Emergenza, in Realtà Virtuale

Chi è MACACO? MACACO è una Software House che fa parte del gruppo DOS Group, società informatica leader in Ticino. Proprio grazie all’unione delle competenze nel campo tecnologico di queste realtà insieme all’Hardware performante di HP ha dato vita a qualcosa d'innovativo: un Training in Realtà Virtuale sul M.E.T.H.A.N.E. (Algoritmo per la gestione delle Maxi Emergenze).

Perché è nata la necessità di adottare la VR?

Ricordiamoci, prima di addentraci in questa esperienza, che i Training in Realtà Virtuale sono un supporto all’apprendimento. Non vogliono e non devono sostituire sistemi già esistenti d'insegnamento.

L’organizzazione di una Location con delle comparse per un Training in stazione che simuli una Maxi-Emergenza, può richiedere fino a 4 mesi di tempo con il rischio di annullare il tutto per cause maggiori. Questa è la problematica che ha portato FCTSA a considerare l’utilizzo della Realtà Virtuale.

Come: la Gamification di una procedura

Nel M.E.T.H.A.N.E. il soccorritore deve comunicare continuamente con la centrale, in modo da fornire tutte le informazioni riguardo l’incidente avvenuto.

La comunicazione verbale è un concetto difficile da riprodurre in un Training Virtuale, questo perché il riconoscimento vocale non è ancora una tecnologia perfetta.

In nostro aiuto corre la Gamification, ossia la possibilità di trasformare alcune procedure attraverso l’applicazione delle logiche di Gaming. In questo modo l’apprendimento diventa dinamico e di conseguenza più efficace.

I Gadget, presenti all’interno dell’esperienza, sono una serie di strumenti che permettono di effettuare le varie fasi del METHANE con estrema semplicità.

Non è una procedura “Realistica”, ma lo scopo del Training è quello di facilitare la memorizzazione di una procedura.

Questa facilitazione è dovuta all’associazione di procedura-simbolo, oppure procedura-azione. L’associazione è una tecnica che il vostro cervello utilizza molto spesso e si rivela estremamente efficace nell’apprendimento.

Come: un Training sempre diverso

La seconda richiesta era quella di avere un Training personalizzabile e sempre diverso, in poche parole procedurale.

Cosa vuol dire procedurale?

Possiamo scoprirlo analizzando gli elementi che generano una Maxi Emergenza in una stazione.

Due treni, di tipologia passeggeri, hanno varie caratteristiche fisiche, come la velocità e la massa.

I due treni passeggeri, viaggiando a una velocità X e con una massa X, si scontrano generando un disastro.

Sembra un problema di matematica, ma le caratteristiche “Treno passeggeri”, “Velocità X” e “Massa X” sono semplicemente le regole che, applicate nella simulazione, permettono di generare un disastro sempre diverso ma realistico.

Questo è il significato di procedurale, che differisce moltissimo dal termine “Randomico” che sono una serie di valori scelti casualmente e senza nessuna regola.

Tramite questo sistema è stata creata una Scala Mercalli che calcolava l’entità del disastro. Dopo aver definito, tramite una griglia, le zone maggiormente coinvolte o meno coinvolte, il sistema generava i pericoli, le persone morte, ferite e quelle illese.

In questo modo FCTSA ha la possibilità di scegliere diversi parametri e allenare ogni soccorritore con una situazione sempre diversa.

HABILIS, Piattaforma per la gestione dei Report

L’approccio all’analisi dei dati è un altro punto importante. Per tenere traccia di tutti i dati raccolti durante le sessioni di Training, come punteggio, tempi ed errori: basta accedere alla nostra Piattaforma HABILIS. Nel caso di un corso tradizionale, ovviamente viene tutto compilato in modo cartaceo e i dati non vengono aggregati, perdendosi quindi eventuali problematiche che invece tramite un sistema di reportistica è possibile evidenziare.

Il risultato finale

Siamo estremamente onorati di aver accompagnato FCTSA nel mondo della Realtà Virtuale e delle sue grandi potenzialità. Questo training permette d'istruire un numero maggiore di persone e formarsi in modo autonomo molto più spesso. E questo fa la differenza quando si devono salvare vite umane.

