Organizza un evento online o in presenza con ated-ICT Ticino

LUGANO - Lavori per un’associazione, un’azienda o un’organizzazione deve organizzare un’assemblea o un evento e sta pensando di realizzarlo online o in forma mista (digitale e in presenza)? Allora ated-ICT Ticino fa per te! Contattaci!

Infatti, ti aiuteremo a svolgere tutte le attività necessarie per organizzare un’assemblea online efficace e di sicuro effetto. Il nostro supporto comprende: la preparazione della documentazione e l’annuncio ai soci, l’affitto della piattaforma per permettere il collegamento a distanza e la progettazione, con regia online della stessa dell’assemblea. Prima, durante e dopo l’assemblea ti garantiamo supporto tecnico e un’assistenza via chat per raccogliere le domande dei tuoi associati. Naturalmente, assicuriamo la nostra presenza durante tutta la durata dell’assemblea sia in loco, sia da remoto. Il materiale tecnico necessario, come computer, camere e microfoni, sarà fornito da noi e garantiamo per la qualità delle registrazioni, il supporto di erogazione del materiale e l’elaborazione video. Prima dell’assemblea, come prova generale è prevista una simulazione, ma soprattutto vi formeremo in modo che potrete essere autonomi per il vostro prossimo evento.

Preferisci invece organizzare la tua assemblea o il tuo evento in presenza? Nessun problema! Puoi affittare le nostre sale corsi e avere il nostro supporto per svolgere il tuo evento in uno spazio interno nel rispetto delle vigenti norme cantonali. Oppure, possiamo aiutarvi a concepire un evento in formato misto, blended, che assicura la possibilità di collegarsi sia per via digitale sia di essere presenti fisicamente all’appuntamento.

Attualmente sono più di 450 i soci tra privati e aziende per i quali mettiamo a disposizione le nostre competenze e forniamo servizi e supporto per promuovere l’impiego delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione. Più nello specifico, noi di ated ci occupiamo di definire i temi dell'evento in collaborazione con i partner e di gestire gli aspetti organizzativi e logistici dell’evento. Fra questi: l’ideazione dei temi, la ricerca degli speaker, la strategia di comunicazione e promozione sui mezzi social e tradizionali, ma anche la componente più tecnica legata all’identificazione della location più adeguata e l’affitto delle attrezzature tecniche necessarie.

Sei interessato a una collaborazione con noi per organizzare il tuo evento? Contattaci tramite info@ated.ch!

Chi è ated - ICT Ticino - ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico e istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni:

ated – ICT Ticino

Email: media@ated.ch

T. +41(0)91 8575880