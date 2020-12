I Voxxed Days Ticino Workshops chiudono l’Autunno Digitale

LUGANO - È ai titoli di coda la sesta edizione di VOXXED DAYS TICINO 2020, che si è rinnovata in un format inedito con i Voxxed Days Ticino Workshops. Infatti, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, l’appuntamento promosso da ated-ICT Ticino è evoluto in un evento completamente digitale. Il programma proposto ha offerto agli sviluppatori la partecipazione a 7 momenti di formazione di grande profilo, l’ultimo dei quali si è tenuto mercoledì 10 dicembre 2020, condotto da Philippe De Ryck su tema: “OAUTH 2.0 SECURITY IN SINGLE PAGE APPLICATIONS.

Il “Voxxed Days Ticino Workshops” sono stati un format che ha consentito a più di 150 partecipanti di condividere le conoscenze sullo sviluppo e la programmazione a stretto contatto con dei grandi esperti. Si è trattato di seminari a pagamento, che hanno animato l’edizione 2020 dell’Autunno Digitale proposto da Lugano Living Lab e dalla Città di Lugano.

“Siamo molto fieri dei risultati che abbiamo ottenuto con la prima edizione totalmente online dei “Voxxed Days Ticino Workshops” – commentano Celestino Bellone organizzatore Voxxed Days Ticino e Federico Yankelevich Membro di Comitato ated-ICT Ticino e advisor dell’evento. Abbiamo innovato nel format, mantenendo lo spirito dell’iniziativa, che vuole essere un’esperienza inclusiva di formazione e contaminazione saperi. Siamo riusciti a offrire ai partecipanti, oltre 150, interventi di grande valore grazie a Swicket, una piattaforma utilizzata per la prima volta da ated-ICT Ticino e per la prima volta anche dai Voxxed Days. E si è trattato di un esperimento ben riuscito che ha permesso la stretta interazione tra partecipanti e docenti, favorendo la modalità “hands on”. Per questa ragione, un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor, wellD, Swicket, SwissPost e Herzum, che ci hanno permesso di contenere i costi dei workshop a 125 chf per i soci ated, così da facilitare l’accesso e la fruizione dei seminari, che hanno registrato in molti casi il sold-out!”

“L’esperienza dei “Voxxed Days Ticino Workshops” condotta a Lugano si è rivelata un grande successo - commenta Mark Hazell – co fondatore dei Voxxed Days. Anche in periodi come quello attuale, in cui è complicato poter aggregare in una sede fisica tante persone, è fondamentale poter organizzare occasioni di formazione e crescita anche per le piccole community. Uno degli elementi che la pandemia ci ha proposto in modo dirompente è l’assoluta necessità di collaborare tramite strumenti e piattaforme di open source, oltre a individuare formati e workshop digitali per condividere e diffondere esperienze”.

"Un grande ringraziamento per il successo della nostra iniziativa va alla nostra community" - commenta Katharine Beaumont, Social media manager & relations e Membro del Program Committe di Voxxed Days Ticino. "L'evoluzione online del nostro appuntamento annuale, giunto alla sua sesta edizione, ha confermato che in futuro dovremo probabilmente immaginare un formato misto Voxxed Days Ticino Workshops, cioè di persona e in digitale".

I Voxxed Days Ticino Workshops sono stati 7 e l’agenda che si è costituita è stata la seguente:

- Sergi Almar su “Spring Boot with Docker and Kubernetes” in due sessioni

- Matteo Petrani su “Design engineering, how to”

- Vlad Mihalcea su “High Performance SQL”

- Carlo Gandolfo e Paolo Serra su “Liberating Agile”

- Sébastien Blanc su “Get started with Quarkus”

- Philippe De Ryck su “OAuth 2.0 security in Single Page Applications”

I Voxxed Days Ticino sono patrocinati dalla Città di Lugano e dal Lugano Living Lab, in collaborazione con Java User Group CH.

Sono stati sponsor dell’edizione 2020: wellD, SWICKET, SwissPost, Herzum