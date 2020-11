di.co.WOW e SI FA!, in collaborazione di Claudio Cucco, uniscono le forze per creare un’esperienza di valore per imprenditori, Manager delle Risorse Umane e Responsabili Salute e Sicurezza delle piccole e medie imprese. Al via sabato 28 novembre alle ore 9.30 la prima edizione del festival per le imprese “Network imprese: vivere il cambiamento”.

Dopo un primo incontro di presentazione e di co-creazione dell’agenda del festival, fino al 3 dicembre dalle 17.30 alle 19.00 l’appuntamento è con i tavoli tematici, dedicati agli argomenti più caldi e centrali per gli imprenditori e i responsabili delle risorse umane.

Il momento che stiamo vivendo sta creando la necessità di cambiare qualcosa all’interno delle aziende, nonché difficoltà su più livelli (umano, organizzativo, economico). Risulta, quindi, necessario uno spazio e un tempo per il confronto, per una presa di coscienza del presente e la preparazione di un salto verso il futuro prossimo.

Un’occasione per costruire una società resiliente, anti fragile e a proprio agio in una condizione di cambiamento continuo. L’obiettivo è farlo partendo dal mondo del lavoro e, soprattutto, unendo le forze. Perché insieme è meglio e perché il racconto di esperienze diverse può aiutarci a costruire una storia che non lasci indietro nessuno e che renda possibile per tutti immaginare il domani.

La geolocalizzazione delle realtà promotrici dà vita a un’interessante triangolazione tra Lugano, Milano e Bergamo, permettendo di abbracciare il Canton Ticino e la Lombardia.

Infatti, “Network imprese: vivere il cambiamento” è:

Un festival co-progettato con le aziende partecipanti per costruire un’analisi realistica e offrire la possibilità di confrontarsi su tematiche vicine e concrete.

Un palinsesto di tavoli tematici per imprenditori e responsabili HR, guidati dai facilitatori delle realtà promotrici;

Un’opportunità per fare rete con altre aziende e costruire un confronto, immaginare scenari possibili per un futuro solido e human and society centered.

Partecipare a “Network Imprese: vivere il cambiamento”, significa offrirsi l’opportunità di conoscere esperienze già in corso, scoprire buone pratiche, costruire una nuova rete di contatti, raccogliere idee per il futuro e ricevere tutti i materiali/report prodotti durante i lavori del festival.

Ma l’aspetto più importante di questo festival sarà la possibilità di co-creare i contenuti insieme ai nostri interlocutori.

In questo modo, si raggiungerà l’obiettivo se i tavoli tematici affronteranno i reali bisogni e desideri delle imprese, quindi dei nostri interlocutori. La co-progettazione dell’agenda sarà per questo un momento cruciale del primo incontro di apertura del festival.

Tutti gli incontri saranno facilitati e gestiti secondo il concetto dell’intelligenza collettiva, sia nella fase di analisi dei bisogni che nella fase di costruzione di possibili scenari futuri.

Per partecipare basta iscriversi su www.network-imprese.org. Per qualsiasi informazione, scrivere a info@network-imprese.org.

CHI È ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

Per ulteriori informazioni

ated – ICT Ticino

Email: media@ated.ch

T. +41(0)91 8575880