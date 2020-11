“CHE FELICITÀ!” – ecco i vincitori!

BELLINZONA - La Notte del Racconto, evento che dal 1990 si svolge il secondo venerdì di novembre in tutta la Svizzera, è un progetto di Bibliomedia Svizzera in collaborazione con l'Istituto svizzero Media e Ragazzi ISMR. Ha come scopo quello di creare un momento magico per i ragazzi di tutte le età e le loro famiglie in cui vengono lette, raccontate e ascoltate storie.

In relazione a questo evento, grazie alla collaborazione di ated-ICT Ticino, Libera il Libro, Swisscom e numerosi enti della Svizzera italiana, come Bibliomedia Svizzera italiana (BMS), ISMR-Istituto Svizzero Media e Ragazzi, ASPI, Gruppo 20 novembre per i diritti del bambino, Pro Juventute e Rete Tre, sono state lanciate, la scorsa primavera, due iniziative legate alla Notte del Racconto per coinvolgere bimbi e ragazzi di tutto il Canton Ticino.

La prima iniziativa è legata all’”Audio cabina” di Serravalle, grazie alla quale è possibile ascoltare favole e racconti in formato digitale trasferiti sulla pagina https://solidarietadigitaleated.ch/solidarieta4kids/.

La seconda iniziativa, invece, è un concorso dal titolo “CHE FELICITÀ”, indirizzato agli allievi della scuola dell’infanzia e delle scuole medie del Canton Ticino. I bimbi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo delle scuole elementari hanno ricevuto il compito di mandare un disegno ispirato alla loro storia preferita, mentre gli allievi del secondo ciclo delle scuole elementari e delle scuole medie hanno potuto proporre un breve racconto. I disegni e i racconti sono stati inviati ad ated-ICT Ticino nel mese di giugno, e questa settimana la giuria, composta dai rappresentanti dei vari enti promotori, ha selezionato i vincitori che hanno ricevuto dei buoni acquisto da utilizzare nelle varie librerie del Canton Ticino.

Ivano, Liam, Naima e Jacopo sono i vincitori per i migliori disegni realizzati dai partecipanti nelle Scuole dell’Infanzia. Lisa e Anna, Beatrice e Simone hanno vinto il premio per le migliori storie delle scuole elementari, Chiara è risultata vincitrice per la migliore storia e disegno. Mentre Flora, Gianluca e Alice si sono aggiudicati il premio per le migliori storie delle scuole medie e avranno la possibilità di leggere il loro racconto su Rete Tre, in occasione della trasmissione dedicata alla Notte del Racconto di venerdì 13 novembre dalle 20.00 alle 22.00.

Congratulazioni ragazzi!

Volete vedere i disegni e i racconti dei vincitori? Saranno disponibili a questo link in occasione dell’edizione 2020 della Notte del Racconto, che si terrà venerdì 13 novembre in tutta la Svizzera!

