La complessità del Cloud Computing

È in uscita un nuovo libro di Giuseppe Paternò, esperto di architettura delle infrastrutture IT, ma anche di sicurezza e di soluzioni cloud, dal titolo: “Learning from 100 Cloud Journeys”.

Il libro si basa sugli oltre 25 anni di esperienza di Paternò nel campo dell'IT e, come suggerisce il titolo, su 100 diversi progetti di migrazione cloud. Condivide molteplici case history, che mostrano come ogni azienda dovrebbe avere un proprio percorso studiato su misura per migrare sulle “nuvole”.

«Non ci sono due progetti Cloud esattamente uguali», ha commentato Paternò. «Le soluzioni possono essere complesse, in quanto ogni progetto deve rispondere a specifiche esigenze di business e lavorare all'interno di parametri unici. La sfida è quella di scoprire la strada giusta per il successo, che può richiedere l'implementazione di cambiamenti organizzativi. Infatti, il Cloud è più di una semplice nuova piattaforma informatica. Può essere una forza di trasformazione per il cambiamento di un'azienda in più di un modo».

Il libro è particolarmente interessante in questa congiuntura storica, poiché la pandemia di COVID-19 sta spingendo molte aziende a ripensare i loro presupposti fondamentali su dove le loro persone e le loro risorse IT devono essere impiegate. I progetti cloud possono spaziare dalla costruzione di grandi nuvole private alla migrazione di tutto verso il cloud. Come ha scoperto Paternò, tuttavia, lo spostamento delle applicazioni nel cloud è il punto di partenza per il viaggio sulle “nuvole”. Da lì, Paternò offre i suoi sei pilastri per realizzare progetti di successo. I vantaggi per le aziende che seguono il giusto percorso includono una maggiore agilità del business, costi più bassi o razionalizzati e una migliore focalizzazione sul core business.

«Proprio la pandemia mi ha ispirato. Anche se vivo per la maggior parte del tempo a Londra, ho deciso di fermarmi a Milano durante il lockdown per stare accanto a mia moglie. Con maggior tempo a disposizione, con alle spalle la competenza di più di 100 progetti Cloud e con l’esperienza di speaker a numerose conferenze, ho ritenuto potesse essere utile a molte aziende trasformare la mia conoscenza in un libro. In questo testo propongo tre case history che mostrano come ogni azienda debba avere un proprio viaggio su misura verso il Cloud».

Per maggiori informazioni o per scaricare una copia gratuita del libro, visitate il sito https://gpaterno.com/learning-100-cloud