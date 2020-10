Messenger cambia colore su iOS e Android

Le nostre conversazioni su Instagram e Facebook Messenger sono destinate a unirsi. In sintesi, Facebook è al lavoro per allineare le sue applicazioni di messaggistica, consentendo agli utenti di Messenger, Instagram e WhatsApp di dialogare tranquillamente gli uni con gli altri.

Una notizia che è già nota da tempo, perché ad anticiparlo è stato Mark Zuckerberg in persona più di un anno fa. Ma ora il percorso di fusione si sta delineando in maniera più chiara. Dopo aver creato le Rooms, gli sviluppatori hanno di fatto apportato alcune migliorie nelle funzionalità di Messenger su Instagram. E proprio per sottolineare questo importante traguardo, Facebook qualche giorno fa ha deciso di cambiare colore all'icona di Messenger: così il classico fumetto blu acceso con un lampo bianco al suo interno si è trasformato in un fucsia sfumato fino al rosso. La stessa cosa è successa anche a Messenger Lite. Un modo questo, per festeggiare la fusione con il Direct d'Instagram e "avvicinare" le due icone dal punto di vista della resa cromatica. E così le grafiche delle due applicazioni si sono ora mescolate e ci si prepara a una (eventuale) futura unione definitiva all'interno di una sola, gigantesca applicazione di messaggistica istantanea.

Quindi, in sostanza, gli utenti delle piattaforme potranno parlarsi tra loro senza essere amici su Facebook o senza seguirsi su Instagram in un database unico da 2,6 miliardi di utenti. Un pubblico enorme, che come si può immaginare farà gola ad aziende e inserzionisti pubblicitari. Gli utenti su Instagram hanno la possibilità di eseguire l'aggiornamento immediatamente o nel prossimo futuro, ma il cambiamento è inevitabile. Con questo aggiornamento, quindi, i messaggi degli utenti e le chiamate che erano su Instagram rimarranno su Instagram, mentre i messaggi collegati a Messenger potranno essere visualizzati sia su Instagram che su Messenger.

«Oggi Messenger ha un nuovo look, creato per mettere in evidenza la nostra continua evoluzione. Da semplice strumento per inviare messaggi ai tuoi amici di Facebook, l'app si sta trasformando in un luogo in cui incontrare nuove persone, passare il tempo con gli amici e uscire con loro sulle tue app e dispositivi preferiti. Con oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo, la nostra missione è essere un modo universale per connettersi e stare più vicini. Questa missione non è mai stata più importante data l'importanza degli spazi privati online per rimanere in contatto con gli altri», ha scritto Facebook in una nota sul blog ufficiale.

Insieme al nuovo logo e al nuovo cromatismo, stanno arrivando molte altre novità: dai temi personalizzati in chat, alle reaction fatte su misura per ogni profilo, passando per adesivi per i selfie, o effetti animati sui messaggi e le nuove modalità TV, per vedere insieme agli amici film e serie TV, Infine, c’è Vanish che ci consente d'inviare messaggi che si autodistruggono dopo la prima lettura o quando si chiude la chat. Insomma, Messenger sta cambiando pelle e si rimodula con una serie di novità che puntano a cambiare molto la soluzione di messaggistica. Ma chiaramente l’ultimo passaggio prevederà che nel processo di fusione si inglobi al suo interno anche WhatsApp. E poi il cerchio sarà chiuso in casa FB!

