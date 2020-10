Swisscom Business Days chiama ated-ICT Ticino

Sono in arrivo gli Swisscom Business Days, un appuntamento organizzato da Swisscom con l’obiettivo di comprendere quali sono le tendenze in atto sotto il profilo della trasformazione digitale, che ormai impatta sulle vite di imprese, professionisti e famiglie.

È proprio Carlo Hildenbrand, Direttore Swisscom Business Ticino, insieme a Daniele Menotti, Presidente ated-ICT Ticino (ma anche Director Solutions & Services in Swisscom), a svelare l’ampio programma di interventi in agenda per i prossimi 10-12 novembre (qui il link per iscriversi). «Gli Swisscom Business Days sono un evento online in cui presenteremo dei casi concreti con esperti IT, ma anche interventi di scenario di ampio respiro, per cogliere quali sono le evoluzioni tecnologiche in atto. Iscriversi è molto semplice, attraverso il nostro sito e, comodamente da casa propria o dal proprio ufficio, si ha la possibilità di seguire un ricco palinsesto di sessioni che abbiamo definito. Siamo molto orgogliosi del tipo di iniziativa che stiamo mettendo a disposizione gratuitamente, perché pensiamo sia fondamentale accompagnare ed educare al digitale aziende e professionisti. Peraltro, non è che a imprenditori e imprese sfugga cosa sia la tecnologia e l’innovazione, ma serve trovare un interlocutore serio e competente che li accompagni e che spieghi loro in modo concreto come si strutturano i processi digitali. Per questa ragione, Swisscom è in grado di guidare e analizzare, come si fa da un medico, quelle che sono le necessità puntuali di ogni impresa, artigiano o professionista, per capire a che livello di maturità digitale si trovino. Possiamo proporre una sorta di check-up per aiutare e sostenere chi già ci conosce e utilizza per la componente telefonica. Ma ci sono anche molte altre soluzioni a disposizione, per esempio nella sicurezza, dove possiamo mettere in campo professionalità ed esperienza. Si parla molto di smart working, ma al di là del luogo in cui ci si trova a lavorare, è proprio un modo diverso di impiegare l’information technology, in modo più sicuro e agile».

Fra i temi che saranno oggetto di interventi nel corso degli Swisscom Business Days si parlerà di Darknet, cloud, nuove competenze digitali, 5G o internet delle cose: per restare al passo con i tempi. Gli esperti di innovazione di Swisscom risponderanno a tutte le domande, per scoprire con grande immediatezza i segreti per il business di domani. Peraltro, proprio il 2020 ha rappresentato un anno di grande complessità e di discontinuità digitale, mostrando in modo molto evidente che gli sviluppi tecnologici e sociali influenzano la nostra quotidianità lavorativa a una velocità sempre maggiore.

Fra gli ospiti che interverranno agli Swisscom Business Days nella giornata del 12 di novembre alle ore 10.30 ci sarà anche Cristina Giotto, Direttrice e Membro di Comitato di ated – ICT Ticino, che dialogherà con Camilla Lafranchi, Consulente, ICTF, PSI e la giornalista Julie Arlin sulla “Scoperta dei giovani talenti”.

«La formazione e la possibilità di affinare le nostre competenze è un’esigenza deve accompagnarci sempre – commenta Cristina Giotto. Dobbiamo restare curiosi e attenti perché alcune delle professioni che ci sono oggi, magari qualche anno fa non le potevamo neppure concepire. Pensiamo solo ai droni, agli smartphone che maneggiamo continuamente, alle applicazioni con cui gestiamo una parte importante della nostra vita, fino alle soluzioni di videochiamata che ci hanno permesso di rimanere in contatto con i nostri cari durante il lockdown. E non è un caso che come associazione ci dedichiamo moltissimo a far emergere i talenti e ad allenarli per esempio con i percorsi proposti da ated4Kids. Infatti, sosteniamo da alcuni anni una serie molto ampia di programmi per dotare i nostri ragazzi di strumenti operativi di programmazione, così da facilitarli anche in ottica lavorativa futura. Penso, ad esempio, anche ai corsi di robotica, in cui i nostri giovani hanno così la possibilità di sperimentare divertendosi la robotica educativa, guidati dai nostri mentor di ated4Kids. Ci sono nel corso dell’anno anche delle sfide molto competitive, come quelle indette dalla FIRST® LEGO® League, in cui si affinano skill come la progettualità, la passione, la capacità nel lavoro in gruppo, mescolate a competenze tecniche. Ma a ben vedere proprio queste sono le caratteristiche che imprese e mondo del lavoro stanno richiedendo ai professionisti e che diventano una variabile competitiva di fondamentale importanza nelle nuove professioni digitali. Oggi più che mai serve preparare i futuri talenti a sperimentare, a sfidarsi in gare a squadre, a scoprire cosa c’è dietro la tecnologia, aiutandoli a gestirla e addirittura a costruirla. In questo modo, la tecnologia diventa un’alleata e non una minaccia, perché si impara a controllarla nel suo funzionamento. Il mio ringraziamento va, quindi a Swisscom per averci coinvolto, così da rappresentare il nostro territorio: l’innovazione deve essere inclusiva e solo con l’aiuto di tutti renderemo possibile la vera trasformazione digitale che serve al nostro Cantone!»

