Security Lab al Visionary Day

Si è svolta la serata di chiusura del Visionary Day lo scorso Venerdì 9 Ottobre al Palazzo dei Congressi di Lugano con tavola rotonda e cena per un numero limitato di 70 persone per garantire un idoneo distanziamento sociale.

La location è stata organizzata in modo molto suggestivo con tutti gli ospiti seduti ai grossi tavoli rotondi limitati a 4 persone per ciascun tavolo, e un palco su cui si è svolta una interessante tavola rotonda coordinata da Milena Folletti, Responsabile Programmi e Immagine di RSI.

Erano presenti imprenditori, professionisti, manager di diverse aziende del territorio, oltre a rappresentanti di associazioni e istituzioni, tra cui il Sindaco di Lugano Onorevole Marco Borradori, e diversi ospiti internazionali di prestigio.

Nel corso della serata Davide Proverbio, Membro di Comitato ated-ICT Ticino e organizzatore di Visionary Day che con Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino ha reso possibile questa interessante settimana ricca di appuntamenti, ha presentato i risultati dell’evento Visionary Day.

Dal 3 al 9 di ottobre sono stati organizzati ben 80 eventi con oltre 130 relatori, tra webinar, tavole rotonde e dirette streaming con più di 1.600 iscritti alle diverse sessioni proposte.

Security Lab ha partecipato a ben sei differenti eventi, trattando temi legati alla Cyber Security, alla gestione della privacy (LPD e GDPR) e alla formazione a distanza in modalità e-learning a supporto della innovazione digitale, con un interessante riscontro di partecipazione. In particolare, i due eventi incentrati sulla Cyber Security si sono posizionati al 2° e 3° posto su 80 eventi come numero di iscritti, confermando il forte interesse del territorio del Canton Ticino verso questi temi di estrema attualità.

Gli eventi organizzati da Security Lab e dalla Associazione Privacy Ticino sono stati i seguenti:

1) Intelligenza Artificiale e Machine Learning al servizio della Cyber Security (con ospiti internazionali di Darktrace) (Security Lab con Darktrace)

2) Web Application Hacking (Security Lab)

3) Debutto della neonata Associazione Privacy Ticino (Associazione Privacy Ticino)

4) Privacy: quando occorre il DPO, Data Protection Officier (Security Lab Advisory)

5) Innovazione Tecnologica, Cyber Security e ISO27001 (Security Lab Advisory)

6) La trasformazione della formazione in azienda (Security Lab)

Le registrazioni dei sei eventi e le presentazioni fatte saranno a breve disponibili sui seguenti siti:

Webinar Security Lab

Webinar Associazione Privacy Ticino

Webinar Elearning Atelier

Un caloroso ringraziamento al team del Visionary Day e alla Direttrice di ATED Cristina Giotto e a tutto il suo team per il coraggio di aver lanciato un evento di tali dimensioni e valore in modalità quasi totalmente virtuale in questi tempi di distanziamento sociale.

Alberto Redi

Partner & CEO Security Lab Group

