Si é concluso con successo l’HACKATHON online FU-TURISMO

Si è conclusa con un’ottima adesione la maratona virtuale per ideare soluzioni per un turismo sostenibile in Ticino. I partecipanti hanno lavorato intensamente nell’arco di 24 ore tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, ideando progetti che affrontano lo sviluppo del turismo ticinese da molti punti di vista.

Per l’80% dei presenti questa è stata la prima esperienza di co-creazione online. E l’idea dell’hackathon, promossa da Impact Hub Ticino, ated-ICT e Elia Frapolli ha visto la partecipazione e il supporto di oltre 30 partner attivi sul territorio ticinese.

«Lo sforzo organizzativo ha coinvolto quasi 40 persone volontarie attive in vari settori, che hanno contribuito già a partire da agosto all’organizzazione dell’hackathon e al coordinamento dell’evento stesso - dichiara Tommaso Tabet di Impact Hub Ticino. Un bellissimo esempio di co-creazione e lavoro in rete. Gli strumenti online utilizzati durante la maratona sono stati immediatamente assimilati anche dai neofiti e i 35 mentor a disposizione della maratona di sviluppo si sono destreggiati ottimamente tra “call”, piattaforme di collaborazione e chat».

La giuria, composta da personalità del mondo del turismo e non solo, ha studiato i materiali prodotti e ha selezionato i 5 progetti più promettenti che entreranno nel programma di supporto successivo all’hackathon. In pratica, questi progetti saranno accompagnati per i prossimi sei mesi con l’obiettivo di far crescere le idee abbozzate a un livello di maturazione superiore, perpetuando il lavoro collaborativo e di rete che ha caratterizzato l’hackathon Fu-turismo.

Positivi anche i feedback dei partecipanti. Il team Microcosmo - selezionato progetto più promettente - era composto da un biologo, un counsellor, un architetto e un antropologo. La loro idea coniuga l’architettura bio compatibile con l'ospitalità nella natura.

Un’altra nota che evidenzia lo spirito collaborativo tipico del format dell’hackathon, é quella del team “viaggi disorganizzati”, creatosi proprio durante l’hackathon e partito senza un’idea precostituita. Il team non vede l’ora di incontrarsi “nel reale” per avere la possibilità di conoscersi di persona!

Infine, un particolare ringraziamento va a UTPT (Unione dei trasporti pubblici e turistici del Ticino), Hasler Foundation e Swisscom, realtà che hanno messo a disposizione i premi per i team che hanno partecipato all’hackathon Fu-Turismo!

Tutti e 12 i progetti, i partner e ulteriori dettagli sono consultabili sul sito www.fu-turismo.ch.

Per maggior informazioni:

Tiziano Luccarelli, Impact Hub Ticino

Tel - 079 846 78 00,

Email - tiziano.luccarelli@ impacthub.net

Chi è ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un’associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale. Dal suo esordio, ated - ICT Ticino organizza manifestazioni e promuove innumerevoli conferenze, giornate di studio, visite e viaggi tematici, workshop e corsi. ated - ICT Ticino collabora con le principali istituzioni pubbliche e private, enti e aziende di riferimento, nonché altre associazioni vicine al settore tecnologico e all’innovazione. Grazie alla costante crescita qualitativa dell’attività svolta sul territorio, ated – ICT Ticino si propone come l’associazione di riferimento nell’ambito economico, politico ed istituzionale del cantone, in grado di favorire il dibattito tra aziende e professionisti e capace di coinvolgere le giovani generazioni, grazie ai percorsi promossi dal programma ated4kids e da tutte le sue altre iniziative.

Chi è ImpactHUB Ticino

Impact Hub Ticino ambisce a costruire una comunità di persone e organizzazioni sensibili alle tematiche della sostenibilità e degli SDG. Impact Hub Ticino attiva, sostiene e orienta progetti ed iniziative in questa direzione in Ticino; collabora con gli attori dell'ecosistema locale per rendere il Ticino più reattivo alle tematiche dell'impatto positivo sulle persone e sull'ambiente.

Chi è Elia Frapolli

La mia passione più grande è da sempre il turismo, un ramo dell’economia che non tratta di beni immateriali, di meri numeri: si occupa dell’accoglienza di persone vere, vive e reali. Questo implica la necessità di saper ascoltare, di mettersi nei panni dell’altro, di cambiare prospettiva. Come direttore di Ticino Turismo dal 2012 al 2019 ho vissuto le sfide, le difficoltà e i successi di un Cantone a forte vocazione turistica. Ho portato il Ticino nel mondo promuovendolo come luogo di vacanze, viaggi e congressi. Sostenibilità e innovazione sono le parole chiave che da sempre contraddistinguono il mio modo di lavorare. Sono convinto che in ogni ambito della vita si debba avere il coraggio di non seguire il sentiero battuto e di imboccare strade nuove.

