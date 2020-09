Intelligenza artificiale e droni: il futuro è adesso!

LUGANO - Abbiamo spesso la sensazione che alcuni termini come “AI o intelligenza artificiale” siano utilizzati per descrivere innovazioni tecnologiche che ci attendono in un futuro prossimo e lontano. In realtà, ci sono moltissime applicazioni digitali, che magari utilizziamo di continuo, già basate sull’AI.

È il caso delle assistenti virtuali come Alexa, Siri o Cortana. Gentilissime e sempre disponibili rispondono ai nostri comandi vocali per ricordarci un impegno, effettuare ricerche sul web, inviare un SMS o rispondere a una telefonata.

Questi software utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento del linguaggio, ma anche per imparare col tempo le nostre abitudini e preferenze e venire incontro sempre meglio alle nostre esigenze.

Ma quali sono le altre applicazioni che possono davvero migliorare la nostra vita di tutti i giorni? È questo il tema su cui il prossimo 5 ottobre si apre Visionary Day dalle ore 10.45. Per partecipare alla tavola rotonda su “AI e droni” accedi ai canali social di ated-ICT Ticino.