Conto alla rovescia per Visionary Day

Mancano 5 giorni al Visionary Day 2020, un’iniziativa ideata e organizzata da ated ICT Ticino con il patrocinio del Cantone Ticino, Divisione dell’Economia e della Città di Lugano.

L’appuntamento che anima l’Autunno Digitale ticinese cambia pelle, evolvendo in un evento della durata di una settimana con una forte componente digitale dedicato a imprese e professionisti. Infatti, fulcro dell’appuntamento, che si terrà dal 3 al 9 ottobre 2020, è la trasformazione digitale ad ampio raggio, con un’attenzione particolare dedicata alle opportunità offerte dai cambiamenti dettati dalle innovazioni tecnologiche di frontiera.

L’evento si presenta in una veste completamente rinnovata e in un formato digitale, con una componente fisica di networking in apertura e chiusura, se le regole del distanziamento sociale lo renderanno possibile. Visionary Day diventa una piattaforma tecnologica per favorire lo scambio di esperienze e conoscenze fra le imprese del Canton Ticino, della Svizzera interna e del Nord Italia. Ma oltre alle imprese, Visionary Day si rivolge anche ai professionisti che vogliono accedere a contenuti di qualità su argomenti di massima importanza, legati alla digitalizzazione, alle innovazioni del futuro, all’ecosistema delle startup.

L'agenda di Visionary Day 2020 è finalmente completa e vanta più di 70 contenuti di grande prestigio per i quali è possibile registrarsi gratuitamente online dal nostro sito.

Gli appuntamenti dell'evento sono suddivisi in quattro tipologie di formato: webinar, live talk, tavola rotonda e contenuto streaming. Gli interventi sono tenuti in lingua originale, grazie alle numerose collaborazioni con aziende e professionisti da tutta la Svizzera e internazionali.



Vuoi sapere come iscriverti?

1. Visita l'agenda dell'evento

2. Accedi alle schede degli appuntamenti che ti interessano

3. Clicca sul pulsante di iscrizione in fondo alla pagina per ottenere il tuo ticket con conferma via e-mail

Non esiste alcun limite al numero di appuntamenti a cui potersi iscrivere. Pianifica la tua settimana digitale, registrati agli interventi che vuoi seguire e prendi parte anche tu al futuro con Visionary Day!

OSPITI VIP

Oltre agli ospiti VIP ci saranno molti altri relatori da importanti aziende e organizzazioni che parleranno di sicurezza informatica, trasformazione digitale, management, nuove tecnologie innovative, e tanto altro ancora!

EVENTO DI APERTURA

Il prossimo 5 ottobre dalle ore 10:45 si svolgerà l'evento di apertura di Visionary Day presso l'istituto Dalle Molle per l'Intelligenza Artificiale USI-SUPSI a Manno.

Programma:

10:45-11:15 – Apertura ufficiale Visionary Day

Cristina Boggia Giotto – Direttrice ated-ICT Ticino e coordinamento progetto Visionary Day

– Direttrice ated-ICT Ticino e coordinamento progetto Visionary Day Daniele Menotti – Presidente di ated-ICT Ticino,

– Presidente di ated-ICT Ticino, Davide Proverbio – Direzione e coordinamento di progetto Visionary Day

– Direzione e coordinamento di progetto Visionary Day Marco Borradori – Sindaco di Lugano

– Sindaco di Lugano Norman Gobbi – Presidente del Consiglio di Stato Ticinese

– Presidente del Consiglio di Stato Ticinese Christian Vitta – Direttore Dipartimento delle finanze e dell’economia

– Direttore Dipartimento delle finanze e dell’economia Alberto Petruzzella – Presidente del Consiglio SUPSI

11:15-12:00 – Intelligenza artificiale e droni: il futuro è adesso!

(Tavola rotonda)

Christian Vitta – Direttore Dipartimento delle finanze e dell’economia

– Direttore Dipartimento delle finanze e dell’economia Andrea Emilio Rizzoli – Direttore ad Interim IDSIA / USI – SUPSI

– Direttore ad Interim IDSIA / USI – SUPSI Enzo Giannini – General Manager Propeller Aircraft & UAV at RUAG Aviation

– General Manager Propeller Aircraft & UAV at RUAG Aviation Quentin Ladetto – Research Director ‘Technology Foresight’ at Swiss DoD

– Research Director ‘Technology Foresight’ at Swiss DoD Mario Adolfo Simaz – CEO Swissteamleaders Sagl

Moderatrice: Daniela Fabello, RSI

