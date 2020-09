Google Foto: la condivisione è più smart

LUGANO - Nel corso delle ultime settimane, Google ha reso disponibile un nuovo menu di condivisione sulla piattaforma Foto, rendendolo progressivamente attivo per la maggior parte degli utenti. Si tratta di un servizio pensato per chi utilizza spesso l’opzione di condivisione dei contenuti multimediali, come foto e video. In pratica, è stato inserito un nuovo menu di condivisione, che va ad eliminare il lungo elenco di app che di solito appariva, sostituito da solo due voci, una denominata “Crea Collegamento” mentre la seconda è disponibile come “Altro”. Cliccando su quest’ultima opzione si andrà ad aprire il menu vero e proprio per la condivisione. La nuova interfaccia beneficia ancora dell’accesso rapido agli ultimi due comandi utilizzati e della possibilità di creare nuovi collegamenti.

Un cambiamento che in effetti era molto atteso dai milioni di utenti e che nelle intenzioni degli sviluppatori di Mountain View dovrebbe riscontare il parere favorevole di quanti quotidianamente utilizzano il servizio.

Sempre in casa Google Foto, per i possessori di iPhone è stato da poco introdotto un nuovo editor video, ricco di strumenti efficaci per la modifica delle clip e delle immagini. Parliamo di Google Foto per iOS che ha oggi un pulsante di modifica, così da avviare l’interfaccia utente con quattro elementi nella barra inferiore. La scheda di riproduzione consente, quindi, di regolare la lunghezza delle clip, ma anche di esportare il fotogramma. Da qui si può, poi, anche gestire il video per visualizzare in anteprima le modifiche realizzate.

I filtri invece corrispondono ai temi disponibili durante la modifica delle immagini; con un tocco si possono applicare, mentre con un altro “clic” si presenta un cursore che regola l’intensità. “Originale” è a sinistra, seguito da “Auto”. Il passo successivo è quello che consente di regolare in modo granulare la luce e il colore. Infine, si può ritagliare l’immagine e non mancano le opzioni manuali, i formati da selezionare (ovvero: quadrato, 16:9, 4:3 e 3:2) e la regolazione della rotazione. Il pulsate “Salva copia” si trova nell’angolo in alto a destra, dopo aver apportato qualsiasi modifica.