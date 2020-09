Facebook è pronta per gli occhiali smart

Il progetto era nell’aria da almeno un anno. Da quando cioè sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni di uno studio, battezzato in codice “Orion”, che prevedeva la collaborazione tra Facebook e Luxottica per lo sviluppo di occhiali per la realtà aumentata. Ora arriva la conferma ufficiale dei “rumors”. EssilorLuxottica si allea con Facebook per creare la prossima generazione di smart glasses. Ad annunciarlo è stato direttamente il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg durante un evento molto atteso, il Facebook Connect, ovvero la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. «Al momento – ha detto Zuckerberg – non posso entrare nei dettagli del prodotto, ma sono il prossimo passo lungo la strada degli occhiali per la realtà aumentata. E sono anche molto belli».

All’annuncio è poi seguita la nota ufficiale, che descrive una collaborazione pluriennale in cui si uniranno «le applicazioni e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership nel settore dell’occhialeria di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor, per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari». Il primo prodotto disponibile sul mercato sarà a marchio Ray-Ban, uno dei brand più iconici nel portafoglio di Luxottica, e sarà lanciato nel 2021. La nota congiunta sottolinea come si «combinerà il meglio delle due realtà - tecnologie innovative e stile – nell'obiettivo di dare vita a smart glasses, che i consumatori abbiano davvero il desiderio di indossare». Ma si sottolinea anche che «il nome del prodotto, le specifiche, le funzionalità, i prezzi e ogni altro dettaglio saranno resi noti con l’avvicinarsi del lancio nel 2021».

«Siamo sempre alla ricerca di dispositivi che possano offrire alle persone modi più efficaci per restare in contatto con coloro che amano. I dispositivi wearable hanno il potenziale per farlo», sottolinea Andrew Bosworth, vice president di Facebook Reality Labs. «Abbiamo trovato in EssilorLuxottica - aggiunge - un partner altrettanto ambizioso che metterà a disposizione la sua esperienza e il suo portafoglio marchi d'eccellenza per realizzare i primi smart glasses davvero alla moda». E da Luxottica fanno sapere che: «Siamo particolarmente orgogliosi della nostra collaborazione con Facebook, che proietta un marchio iconico come Ray-Ban in un futuro sempre più digitale e social» - rileva Rocco Basilico, chief wearables officer di Luxottica.

Va anche ricordato che proprio Luxottica era già stata scelta in passato da un altro big della tecnologia, Google, per un’intera gamma di Google Glass prima che il progetto venisse poi cancellato.

