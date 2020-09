Coderdojo Lugano ai nastri di partenza

LUGANO - Avviare i nostri ragazzi alla programmazione, unendo passione, divertimento e conoscenza. Questo è il progetto che vede da quasi 10 anni ated4kids in prima linea in Ticino. Un percorso quello del coderdojo Lugano, in cui protagonista è il coding (ovvero la scrittura di codice di programmazione dei software), ma strutturato per bimbi, ragazze e ragazzi delle scuole dell’obbligo. Anche in Canton Ticino ricominciano i corsi a partire dal 26 di settembre con questo modello di apprendimento, già avviato negli anni scorsi, con i mentor di ated – ICT Ticino. Si tratta di una serie di appuntamenti che quest’anno consentirà di sviluppare giochi per computer, programmare robot, sperimentare con dei kit di elettronica open source, attraverso una formula sia in presenza sia a distanza, a seconda delle condizioni sanitarie.

Il modello dei coderdojo è vincente e diffusissimo nel mondo, con 58,000 giovani che scatenano la loro creatività con la tecnologia e grazie all'aiuto di 12,000 volontari in 112 Paesi. Il format risponde a criteri stabiliti da una piattaforma internazionale e prevede che dei professionisti informatici dedichino un po’ del loro tempo libero per trasmettere con passione questa competenza alle giovani generazioni, perché un conto è sapere usare l’elettronica di consumo, un altro è sapere cosa la fa funzionare.

Un modello, quello del coderdojo, molto flessibile, esteso, fruibile anche in remoto (come è successo durante il lockdown!), anche perché attraverso modalità ludiche accende la passione per la programmazione.

“Con il programma coderdojo Lugano che da quasi 10 con ated4kids promuoviamo, intendiamo rafforzare il livello di competenze digitali nelle nostre figlie e figli – commenta Cristina Giotto, Direttore di ated-ICT Ticino. Se il secolo scorso è stato quello dell’alfabetizzazione di massa, durante il quale una enorme fascia della popolazione ha imparato a leggere, scrivere e fare di conto, il nostro è il secolo dell’alfabetizzazione digitale. Dunque, la società, a partire dalla scuola ma non solo, ha l’interesse a stimolare i ragazzi a capire il digitale oltre la superficie, a non limitarsi ad essere consumatori di digitale, né ad utilizzare un sito web, una app, un videogioco, bensì a progettarli e programmarli fin dalle loro fondamenta.”

Se volete partecipare, basta compilare il formulario a questo link. Gli incontri, 16 in tutto a partire dal prossimo 26 settembre (ore 9.00-12.15), sono gratuiti e potranno essere in presenza o su piattaforme digitali, a seconda della situazione sanitaria che si verrà a creare. La locandina con le date e tutte le informazioni è disponibile qui.