Swisscom è a Visionary Day 2020

Alla prossima edizione digitale di Visionary Day (3-9 ottobre 2020) ci sarà Swisscom.

Si tratta dell’azienda di telecomunicazioni leader in Svizzera con sede a Ittigen, nelle vicinanze della capitale Berna. In quanto azienda leader nel settore ICT, plasmiamo il futuro ed offriamo ai nostri clienti un’ottima rete, offerte performanti e un servizio eccellente. L’azienda offre lavoro a circa 19’000 collaboratori. La Confederazione detiene il 51% del capitale sociale di Swisscom, che è una delle aziende più sostenibili e innovative in Svizzera.

Localsearch, una affiliata Swisscom, è il partner leader per le PMI svizzere nel settore del marketing e della pubblicità e con local.ch e search.ch gestisce le piattaforme di elenchi con la maggiore copertura in Svizzera. localsearch aiuta le imprese svizzere ad acquisire clienti e ad avere successo nel mondo digitale, grazie alla realizzazione di siti web professionali, a mezzi pubblicitari e campagne online, a sistemi di gestione dei clienti e di prenotazione degli appuntamenti online e a servizi per una presenza online completa su tutte le principali piattaforme svizzere.

Abbiamo chiesto a Swisscom di raccontarci su quali elementi si fonda la propria presenza a Visionary Day, di ragionare sui temi della trasformazione digitale e sulle lezioni apprese durante il lockdown dei mesi scorsi.

Cosa significa per la vostra realtà la digital transformation?

«Quando i collaboratori in home office devono accedere ai dati aziendali, è necessaria una connessione sicura. La soluzione per connettere alla rete aziendale i dispositivi dei collaboratori in home office prende il nome di collegamento in rete delle sedi. Ciò consente di collegare una postazione di lavoro home office alla rete locale (LAN) dell’azienda. I dati, durante il percorso verso le varie sedi, vengono trasmessi tramite una connessione sicura».

Quale contributo fornirete a Visionary Day come contenuto e webinar che proponete?

«Swisscom sarà presente con due delle nostre affiliate: Fastweb e Localsearch il cui AD, Santinelli, ci parlerà di “La nuova normalità è digitale” mentre l’AD di Fastweb, Calcagno ci racconterà cosa intende per “Contaminazione Positiva”».

La lezione appresa durante la pandemia. Cosa attraverso la digitalizzazione ha segnato per voi una discontinuità rispetto al passato?

«Swisscom, ma anche le nostre affiliate Fastweb e Localsearch funzionano molto bene anche virtualmente - il 90% dei collaboratori ha lavorato per settimane in modalità telelavoro. Con grande efficienza e flessibilità. Cosa che fino a prima della pandemia si pensava fosse impossibile».



Chi è ated – ICT Ticino

ated - ICT Ticino è un'associazione indipendente, fondata e attiva nel Canton Ticino dal 1971, aperta a tutte le persone, aziende e organizzazioni interessate alle tecnologie e alla trasformazione digitale.

