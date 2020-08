Come tutelare la privacy nel web

LUGANO - L’avvento dei social network ha gradualmente impattato nel corso degli anni il nostro modo di pensare e di esporsi al pubblico. Dall’approccio con le persone nella propria sfera privata e professionale, alla libertà di espressione in rete, il mondo dei social ha totalmente sconvolto il modo di esprimersi e relazionarsi nel web.



In un mondo sempre più digitale che mutua costantemente, in cui l’anonimato costituisce un elemento fondamentale della nostra privacy, è necessario anche imparare come proteggersi da fenomeni distorti quali il cyberbullismo e la diffamazione online.

Il prossimo 7 ottobre durante le giornate di Visionary Day vi sarà su questa tematica un webinar a cura di ated ICT Ticino. Zulay Menotti, Avvocato Europeo con esperienza in reati informatici legati ai profili della privacy, parlerà delle conseguenze connesse ai nuovi reati digitali e di come le autorità dell’UE e nazionali si impegnano a tutelare la privacy delle persone.



Per ulteriori informazioni: www.visionaryswiss.ch