Dire, fare e programmare

Ricomincia il nuovo anno accademico e per allinearsi alle richieste del mercato lavorativo, diventa sempre più importante essere in grado di maneggiare i linguaggi della programmazione. Quindi, per prepararsi al meglio ai corsi accademici è in partenza un corso propedeutico di introduzione alla programmazione, ideato in collaborazione con ated-ICT Ticino e SUPSI, condotto da Michel Palucci. Il corso parte il 1 di settembre e si snoda attraverso 16 ore di formazione.

Michel è un informatico e formatore (certificato FSEA1), che insegna da diversi anni in contesti legati alla programmazione, ma soprattutto è uno dei 100% Mentor della nostra sezione ated4kids e inGAME. Ha recentemente pubblicato un libro dal titolo “Introduzione allo sviluppo di videogiochi con Construct 3” (disponibile in acquisto a questo link). Si tratta di un manuale, in cui si sfata il luogo comune per cui per programmare un videogioco bisogna essere un informatico, ma può farcela anche un appassionato del genere. Qualche mese fa, Michel all’uscita del libro ci aveva confermato in un’intervista che: «L’obiettivo del manuale che ho scritto è proprio questo. Ovvero fare in modo che anche un pubblico meno esperto in programmazione possa accostarsi all’ideazione di videogame. Diciamo che ho trasferito in una guida la filosofia dei corsi che negli anni ho organizzato come docente anche in ated-ICT Ticino. Ho sempre pensato che per questo tipo di formazione sia utile seguire una formula orientata alla pratica per ispirare e far emergere nuove figure nell’ambito delle professioni legate allo sviluppo di videogiochi. Questo settore è decisamente interdisciplinare, perché riesce a integrare sia aspetti tecnici sia elementi creativi. Inoltre, le competenze e le tecniche che si apprendono studiando i videogame possono essere utili anche in altri ambiti, come: lo sviluppo di applicazioni multimediali, contenuti visivi e altri aspetti legati al mondo interattivo».

In termini più generali, la programmazione è una delle skill più richieste dal mondo del lavoro e ated-ICT Ticino negli anni ha sempre organizzato e promosso in Ticino moltissimi percorsi di formazione per sviluppare questa specifica competenza.

«Mi fa piacere ricordare che come ated4Kids sosteniamo da alcuni anni una serie molto ampia di programmi per dotare i nostri ragazzi di strumenti operativi di programmazione, così da facilitarli anche in ottica lavorativa futura – commenta Cristina Giotto Direttrice e Membro di Comitato di ated – ICT Ticino. Penso, ad esempio, anche ai corsi di robotica, in cui i nostri giovani hanno così la possibilità di sperimentare divertendosi la robotica educativa, guidati dai nostri mentor di ated4Kids. Ci sono nel corso dell’anno anche delle sfide molto competitive, come quelle indette dalla FIRST® LEGO® League, in cui si affinano skill come la progettualità, la passione, la capacità nel lavoro in gruppo, mescolate a competenze tecniche. Ma a ben vedere proprio queste sono le caratteristiche che imprese e mondo del lavoro stanno richiedendo ai professionisti e che diventano una variabile competitiva di fondamentale importanza nelle nuove professioni digitali. Per questa ragione, il corso di introduzione alla programmazione ideato per la SUPSI e i progetti che proponiamo facilitano l’apprendimento di materie complesse, ma, appunto, fondamentali per il futuro di ogni professione che i nostri figli sceglieranno. Oggi più che mai serve preparare i futuri talenti a sperimentare, a sfidarsi in gare a squadre, a scoprire cosa c’è dietro la tecnologia, aiutandoli a gestirla e addirittura a costruirla, come è il caso del corso di avvio alla programmazione pensato per le future matricole della SUPSI. In questo modo, la tecnologia diventa un’alleata e non una minaccia, perché si impara a controllarla nel suo funzionamento. Quindi, il mio appello è sempre rivolto anche alle istituzioni, alle imprese e ai professionisti del nostro territorio: l’innovazione deve essere inclusiva e solo con l’aiuto di tutti renderemo possibile la vera trasformazione digitale che serve al nostro territorio!»

Per avere ulteriori informazioni sul programma e per accedere è necessario contattare ated-ICT Ticino a questo indirizzo: info@ated.ch