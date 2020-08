Così un'idea diventa un prototipo

LUGANO - Nel 2019, la Svizzera si è posizionata al 1° posto per numero di domande di brevetto europeo per milione di abitanti (988), e 6° nella classifica dei Paesi con il maggior numero di depositi (8’249). Sono numeri che evidenziano come nel DNA elvetico ci sia lo sguardo teso al futuro, la progettualità e l’intuizione a innovare.

Ma sono sempre molte le sfide e le procedure da affrontare per ogni azienda verso la finalizzazione di un progetto. Dall’idea al design, così come dal brevetto allo sviluppo, sono solo alcune delle fasi che aziende e imprenditori devono affrontare per costruire un prototipo.

Ma in che modo ci si può preparare? Il prossimo 5 ottobre durante Visionary Day ci sarà su questo tema una tavola rotonda a cura di Hemargroup. In collaborazione con Mano e Looky, due startup negli ambiti del consumer electronics e medicale, saranno condivise esperienze e suggerimenti utili per poter passare con successo dall’idea al prototipo.

Per ulteriori informazioni: www.visionaryswiss.ch