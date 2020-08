I più ricchi al mondo? Sono tutti innovatori

Una ricchezza incredibile. È quella accumulata in pochi lustri dal numero uno e fondatore di Facebook, che entra per la prima volta nel gotha dei più ricchi, con un patrimonio da oltre 100 miliardi di dollari. Mark Zuckerberg si colloca però in terza posizione, perché è preceduto in questa particolare classifica da altri due innovatori: Jeff Bezos e Bill Gates.

La notizia che è circolata in questi giorni vede Mr Facebook scalare posizioni nel “Bloomberg Billionaires Index”, il ranking che riunisce i 500 super ricchi su scala globale. Il fondatore e numero uno di Facebook si colloca sul terzo gradino del podio con 101,7 miliardi. In vetta alla classifica vi è Jeff Bezos, a capo di Amazon, con i suoi 190 miliardi di dollari, seguito da Bill Gates, ex CEO e founder di Microsoft, che conta invece su un patrimonio di 120 miliardi di dollari. A consentire al 36enne, che ha in portafoglio il 13% delle azioni di Facebook, di fare il salto in avanti ed entrare in classifica è stato l’annuncio della creazione di Reels, la piattaforma di Instagram destinata dare del filo da torcere alla cinese TikTok, e che permette agli utenti di pubblicare online brevi video. La borsa ha, infatti, reagito all’annuncio spingendo le azioni del social network fino al +6%. Peraltro, il lancio è avvenuto con un timing perfetto. Ovvero, proprio in un momento in cui il social TikTok è sotto il fuoco incrociato di Trump e della sua amministrazione, che sta cercando in tutti i modi di farlo chiudere in US o farlo acquistare da una corporation americana, in perfetta rappresaglia anti-cinese.

A uscire dal novero dei super paperoni con un portafoglio da 100 miliardi è stato Bernard Arnault, patron di Lvmh, che secondo le ultime rilevazioni può contare su una fortuna che è scesa a “soli” 81 miliardi di dollari. Al quinto posto si colloca Warren Buffet, seguito dal petroliere Mukesh Ambani e da Elon Musk, il fondatore di Tesla con una ricchezza personale di 78 miliardi di dollari. A seguire Steve Ballmer, ex CEO di Microsoft ora proprietario della squadra di pallacanestro statunitense Los Angeles Clippers. A chiudere la top ten ci sono i due founder di Google Larry Page e Sergey Brin.

Per quanto riguarda invece la classifica delle famiglie più ricche al mondo, pubblicata recentemente sempre da Bloomberg, al primo posto ci sono i Walton, fondatori della catena di negozi Walmart. Possono vantare un conto in banca da 215 miliardi di dollari. Al secondo posto si posizionala famiglia Mars, proprietaria dei marchi di dolciumi Mars e M&Ms, con un patrimonio di 126 miliardi di dollari. Al terzo posto i Koch: famiglia attiva in molteplici settori, tra cui la produzione di energia e la raffinazione del petrolio, che possono contare su un patrimonio da 109,7 miliardi di dollari.

