Hermargroup partecipa a Visionary Day 2020

LUGANO - Alla prossima edizione digitale di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) sarà presente Hemargroup, un’azienda di servizi di produzione elettronica (EMS) attiva in Ticino. Si definiscono EMS quelle aziende che offrono consulenza, design, progettazione, prototipazione, industrializzazione e produzione di componenti e prodotti elettronici. Hemargroup opera da oltre 40 anni, portando la propria esperienza a imprenditori, startup e aziende che vogliono sviluppare e realizzare le loro idee innovative. Le competenze comprendono i settori: Medicale (ISO 13485), Militare (AQAP 2110), IoT, Green Tech, Consumer & Industrial Electronics, Aeronautico, Smart Wearables, e Telco.

Abbiamo chiesto ad Andrea Moroni Stampa, CTO di Hemargroup e Ambassador di Visionary Day di definirci come la trasformazione digitale attraversi la sua azienda. E poi di raccontarci quali contenuti saranno presentati proprio nel corso di Visionary Day dai suoi collaboratori, per accompagnare imprese e professionisti a superare la discontinuità che durante la pandemia ha toccato tutte le aziende.

Per noi trasformazione digitale significa evoluzione: evoluzione nei prodotti tecnologici, sempre più intelligenti e connessi, evoluzione nei processi, vicini all’industria 4.0 e oltre. Per esempio, la nostra produzione è tracciabile end-to-end, per reagire più velocemente a personalizzazioni o far fronte a difetti riscontrati nei singoli prodotti. Considerata quindi la natura poliedrica della digital trasformation per Hemargroup, ci teniamo a presentare ai Visionary Day lo sviluppo di un’idea innovativa, passando per la fase di prototipazione, per arrivare al lancio sul mercato. Ospiteremo diverse startup “visionarie”, con le quali abbiamo il piacere di collaborare. La pandemia è stata un periodo di sperimentazione di soluzioni innovative, tuttavia la nostra ricerca costante d'innovazione ci ha consentito di minimizzare la “discontinuità” di questo periodo e sperimentare nuove soluzioni che sicuramente porteremo avanti, visti gli ottimi risultati. Da ogni crisi si può tirar fuori un’opportunità.

