Quando la tecnologia è a supporto del sociale

LUGANO - Il ruolo della tecnologia in situazioni di difficoltà assume un’importanza ancora maggiore. È una lezione che abbiamo tutti appreso durante i complicati mesi di lockdown, dovuti alla pandemia da Covid-19.

Al punto che anche in Ticino nei mesi scorsi sono sorte iniziative, come il portale www.solidarietadigitaleated.ch, per raccogliere soluzioni tecnologiche e servizi innovativi, gratuiti o a costo ridotto, volti a ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus.

Ma il ruolo positivo dell’innovazione non si deve esaurire nell’emergenza e il prossimo 6 ottobre durante Visionary Day ci sarà su questi temi un live talk con il Ceo di Cisco Italia Agostino Santoni.

Si parlerà delle iniziative a supporto della società, di come aziende e persone possano trarne vantaggio e ispirazione, per sostenere lo sviluppo economico del territorio ticinese e aiutare le persone nella propria evoluzione digitale. Per ulteriori informazioni: www.visionaryswiss.ch