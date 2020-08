Identità culturali a confronto

LUGANO - Si intitola Limbo e si tratta di un cortometraggio attualmente in fase di post produzione che stanno realizzando due liceali, Kiryl Hramadka e Ivan Sokolov. I due ragazzi hanno partecipato in terza liceo (anno scolastico 2018-2019) a uno scambio culturale che si è svolto tra il Liceo di Lugano 1 e la Xuejun High School di Hangzhou, in Cina. Un’esperienza forte che ha avuto un grande impatto su entrambi e da cui è scaturita l’idea di realizzare da zero un cortometraggio che affronti in modo diretto le diverse identità culturali con cui si sono misurati i ragazzi.

Abbiamo sentito Kiryl Hramadka e Ivan Sokolov e ci siamo fatti raccontare in che modo è stata articolata la trama del cortometraggio: “Il soggetto della nostra storia vede come protagonista Dima, un giovane immigrato russo cresciuto in Svizzera, che si trova in una situazione di incertezza tra i due lati che compongono la sua identità culturale. Nella ricerca di una maggior consapevolezza di se stesso e di ciò che lo costituisce è accompagnato dalla zia, immigrata da poco in Svizzera e gestrice di un negozio russo sull’orlo del fallimento, e da Arianna, una ragazza svizzera appassionata di scrittura che frequenta lo stesso liceo di Dima”.

Il corto allude a una sorta di sospensione fra diverse realtà culturali, come si può intuire anche dal titolo, Limbo. Quali sono a vostro giudizio gli elementi che determinano la propria identità culturale?

Ognuno risponderebbe diversamente a seconda delle proprie esperienze, non pensiamo che ci possa essere una risposta universale a questo tema. Dipende dalla storia esclusivamente vissuta da ognuno di noi, dalle proprie origini e dalle circostanze in cui si è cresciuti. Nel caso di qualcuno che è cresciuto a stretto contatto con diversi ambienti culturali, sarà una sfida permanente quella di cercare di bilanciare i diversi aspetti che compongono la sua identità culturale. È proprio questa la situazione che cerchiamo di esplorare e di illustrare nel nostro film, secondo noi sarebbe più efficace se ve la mostrassimo a immagini piuttosto che a parole.

In un anno scolastico così particolare per effetto della pandemia come quello appena archiviato, come avete impostato il lavoro per realizzare il cortometraggio? Avete usato piattaforme di collaborazione per coordinarvi?

Il nostro liceo è stato chiuso proprio quando ci stavamo preparando a svolgere le riprese, che volevamo completare prima dell'inizio degli esami. Questo tempo in più, però, ci ha fornito l'opportunità di sviluppare maggiormente la sceneggiatura e di pianificare meglio le riprese. Durante questo periodo ci tenevamo in contatto tra di noi e con le persone coinvolte nel progetto tramite servizi come Zoom e Skype. Nel frattempo gli esami sono stati annullati e questo ci ha dato ancora più tempo sia per la preparazione che, infine, per svolgere le riprese, alle quali ci siamo dedicati in seguito all'alleviamento delle restrizioni, mantenendo le precauzioni sanitarie necessarie sul set.

Vale la pena ricordare che i principali partecipanti alla realizzazione del cortometraggio Limbo hanno tutti frequentato il Liceo di Lugano 1 e sono:

Ivan Sokolov: co-ideatore e co-regista del film. Un videomaker, ha svolto diversi servizi giornalistici per Spam e la Domenica sportiva della RSI.

Kiryl Hramadka: co-ideatore e co-regista del film. Artista e animatore, ha ricevuto il primo premio al Concorso Premio svizzero Lavoro di maturità Arti Visive 2020 per il cortometraggio animato “L’impeccabile erede”.

Elias Scholtischik: attore principale nei panni di Dima, il protagonista della storia. Ha studiato recitazione al Centro di Formazione MAT.

Lisa Becker: attrice principale nei panni di Arianna. Ha studiato recitazione al Centro di Formazione MAT per 3 anni. Intende perseguire una carriera nell’ambito della recitazione, sia in quello teatrale che quello cinematografico.

Kristina Borradori: attrice principale nei panni della zia di Dima. Ha conseguito una laurea in fashion design all’Istituto di Moda Burgo di Milano e ha studiato recitazione per 3 anni e mezzo al Centro di Formazione MAT.

Lucio Canepa: tecnico delle luci sul set del cortometraggio ed ex-caporedattore di Agorà, foglio culturale del Liceo di Lugano 1.

Francesco Casarella: tecnico del suono sul set del cortometraggio. Appassionato di tecnologia e video editing, ha collaborato con la RSI e con Ivan Sokolov nella realizzazione di diversi video per Spam.

Andreas Compagnoni: compositore per “Limbo”, fa parte della band Noisy Peanuts. Attualmente il cortometraggio è in fase di post-production.