Security Lab è al Visionary Day

Alla prossima edizione di Visionary Day (5-8 ottobre 2020) sarà presente per il secondo anno consecutivo Security Lab. Parliamo di una realtà altamente specializzata nella consulenza di ICT Security, oggi meglio definita Cyber Security e che annovera tra i propri clienti aziende che operano nei settori della finanza, bancario, industria, chimico e farmaceutico, healthcare e pubblica amministrazione.

Si tratta di clienti che come dimensioni vanno dal piccolo studio professionale, fino alla multinazionale con decine di filiali sparse per il mondo e migliaia di dipendenti.

Security Lab si avvale di personale altamente specializzato e di provata esperienza nei settori della sicurezza organizzativa e tecnologica, con significative esperienze internazionali. Utilizza strumenti e metodologie tra le più innovative, per eseguire gli incarichi assegnati, senza vincolarsi ad alcun fornitore o produttore, a garanzia della sostenibilità etica dei propri interventi.

I servizi erogati sono orientati alla consulenza organizzativa del sistema di sicurezza aziendale, ai servizi di audit completo dell'infrastruttura tecnologica del cliente e ai penetration test, alla formazione tecnica, manageriale e per tutti i collaboratori.

Proprio in occasione del prossimo Visionary Day, Security Lab partecipa con una ricca serie di webinar a cui è possibile iscriversi gratuitamente e dove si analizzeranno le diverse sfaccettature della componente sicurezza, soprattutto alla luce delle innovazioni tecnologiche più spinte.

Abbiamo raccolto in un’intervista ad Alessandro Carniato E-learning Project Manager Security Lab alcuni elementi salienti per mettere bene a fuoco temi e soluzioni.

Cosa significa per la vostra realtà la digital transformation, ovvero una sua applicazione che volete descrivere e che impatta sui vostri processi?

«Negli ultimi anni l'innovazione tecnologica ha determinato un’espansione delle modalità attraverso le quali la formazione in ambito aziendale trova espressione.

Alla tradizionale modalità face to face si sono affiancati potenti strumenti digitali grazie ai quali è possibile elevare l’efficacia didattica, abbattendo notevolmente l’impatto della formazione sulla produttività aziendale».

Quale contributo fornirete a Visionary Day come contenuto e webinar che proponete?

«Analizzeremo le caratteristiche peculiari della modalità face to face, e-learning e blended learning, nell’ambito della formazione dell’adulto. Parleremo delle piattaforme di Learning Management System e vedremo come tali piattaforme rappresentino degli ambienti ideali attraverso i quali gestire, centralizzare ed ottimizzare tutti i processi formativi aziendali».

La lezione appresa durante la pandemia. Cosa attraverso la digitalizzazione ha segnato per voi una discontinuità rispetto al passato?

«Se l’emergenza determinata dal COVID-19 ci insegna qualcosa, è che questa non sarà l'ultima crisi che vivremo. Per tale ragione investire con forza sempre maggiore, oggi e nel futuro sull’apprendimento continuo di nuove competenze, ci permetterà di superare le sfide che saremo chiamati ad affrontare. Abbiamo imparato che gli strumenti didattici digitali ai quali ci siamo forzatamente affidati durante l’emergenza sanitaria non sono affatto da intendere come alternative obbligate alla formazione tradizionale bensì come potenti armi a disposizione per garantire in ogni momento ed in qualsiasi condizione una formazione efficace ed efficiente».

