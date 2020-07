Arrivano i Voxxed Days Ticino Workshops e Devoxx4kids2020

LUGANO - È in lavorazione la sesta edizione di Voxxed Days Ticino 2020, che si rinnova in un format digitale e diventa per la prima volta Voxxed Days Ticino Workshops.

L’appuntamento si terrà tra lunedì 28 settembre e giovedì 8 ottobre 2020 con quattro grandi opportunità per condividere le conoscenze sullo sviluppo di tecnologia dell’informazione a stretto contatto con dei grandi esperti, senza dimenticare che i Workshop fanno parte degli eventi che animano l’edizione 2020 dell’Autunno Digitale proposto da Lugano Living Lab e dalla Città di Lugano.

Abbiamo intervistato Celestino Bellone, organizzatore Voxxed Days Ticino e Federico Yankelevich Membro di Comitato ated-ICT Ticino e advisor dell’evento, per conoscere i dettagli dell’iniziativa.

«In questa fase ci rivolgiamo ai 1200 sviluppatori che hanno partecipato alle conferenze precedenti per invitarli a partecipare a un sondaggio, così da capire quali tematiche sono considerate più interessanti nei workshop in programma. L’evento sarà totalmente in formato digitale e nella nostra idea inclusiva di formazione e contaminazione di esperienze e di saperi vorremmo poter offrire ai partecipanti questa prima edizione digitale a un costo il più contenuto possibile. Per questa ragione, il nostro invito si rivolge anche alle aziende perché sostengano l’iniziativa e consentano agli sviluppatori di aderire all’appuntamento».

Non finiscono qui, però, gli appuntamenti promossi da ated-ICT Ticino per il prossimo Autunno Digitale. Anche Devoxx4kids2020 scalda i motori in Ticino, ovvero un format di appuntamento internazionale al quale ha aderito ated4kids. L’evento sarà rivolto alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni con una forte passione per la tecnologia. I workshop offerti durante la giornata spazieranno dalla grafica dei computer e videogiochi, all’applicazione dell’intelligenza artificiale, alla programmazione robotica e la caccia al tesoro in versione virtuale, alla sperimentazione dello sbarco sulla luna tramite le nuove tecnologie e molto altro.

Aggiornamenti su: https://voxxeddays.com/ticino/ e info@ated.ch