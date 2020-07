Le influencer fanno squadra

Anche nel digitale vale l’antico adagio per cui l’unione fa la forza. Quindi, non può stupire se alcune instagrammer inglesi hanno appena fondato The Creator Union (Tcu).

Si tratta del primo sindacato di “categoria” nato in Europa per supervisionare i contratti formali tra aziende e influencer e l’utilizzo di contenuti corretti, così da evitare pratiche discriminatorie. Il sindacato inglese si affianca all’American Influencer Council (Aic), associazione di categoria no-profit lanciata lo scorso giugno da 12 influencer americane con l’obiettivo di garantire un contesto di lavoro più equo.

Peraltro, parliamo di un mercato, quello dell’influencer marketing, che secondo Vogue Business potrebbe raggiungere un giro d’affari di 15 miliardi di dollari entro il 2022. E la nascita dei sindacati correlati vuole essere un modo per rendere più trasparenti i rapporti con le aziende, laddove esistono modalità di pagamento e termini opachi all’interno dei contratti.

«Spesso anche marchi molto conosciuti non permettono alle influencer di negoziare i compensi, non offrono contratti e non pagano rispettando le tempistiche», ha dichiarato Nicole Ocran, influencer e co-fondatrice di Tcu che da anni ascolta casi di altre influencer. «Vogliamo dare voce alla nostra posizione nei confronti delle piattaforme leader che hanno beneficiato del nostro lavoro. Voglio prendere parte alla regolamentazione degli standard per le future generazioni di influencer», ha spiegato Brittany Xavier, influencer e vicepresidente di Aic.

Entrambe le associazioni si batteranno per far comprendere il proprio valore alle imprenditrici digitali, affinché possano essere retribuite giustamente. In particolare, Tcu fornirà supporto legale attraverso il controllo dei contratti e l’accesso a materiali che aiutino la negoziazione di budget adeguati. Mentre le risorse che mette a disposizione l’associazione americana, Aic, includono criteri, strategie di business e pubblicitarie, con l’obiettivo di dialogare anche con la Federal Trade Commission. Si tratta di rivedere insieme le linee guida, solitamente aggiornate ogni 10 anni, un lasso di tempo decisamente troppo lento per modelli di business in netta crescita come quelli legati al mondo digitale e ai social network. Ad esempio, attualmente le linee guida non prevedono e normano come regolare i contenuti advertising condivisi attraverso una piattaforma come TikTok.

Sindacalizzare la categoria può assicurare anche maggiori garanzie per le aziende. «Le influencer spesso lavorano senza contratti e, quindi, non hanno protezione o tutela sui pagamenti e la proprietà intellettuale. Essere influencer è ormai una professione riconosciuta e ha il diritto di essere trattata come tale nel mercato del lavoro. Avere regolamentazioni standard può solo elevare il settore», ha dichiarato Maddie Raedts, fondatrice dell’agenzia di influencer marketing Ima, partner di marchi quali Tommy Hilfiger e Diesel.

Nel 2021 Aic aprirà il proprio comitato ad altri 15 membri e continuerà gradualmente la propria crescita. A partire da questo autunno Tcu punta a lanciare e ricevere le prime application, iniziando così l’assistenza alle influencer, sia quelle più riconosciute che quelle ‘micro’, per dare supporto legale e contrattuale. Va anche detto che solo lo scorso anno sono nate ben 380 agenzie di marketing legate al settore influencer.