Instagram Shopping: ecco cosa cambia

Instagram Shopping sta crescendo molto e quindi allarga le sue funzionalità. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, che debuttano il 9 luglio, vendere su Instagram diventa molto più facile e veloce. In pratica si estende l’accesso allo Shopping a diverse tipologie di aziende, compresi i creator, che desiderano mettersi in contatto diretto con gli acquirenti e vendere su Instagram i propri prodotti e creazioni. Ma a chi si rivolge questa funzionalità?

Certamente potrebbe fruire di questa nuova opzione per vendere un'azienda che produce candele o anche altri prodotti artigianali, e che sta iniziando a sperimentare l'e-commerce. Ma anche realtà più piccole, come un designer che ha un suo marchio di gioielli e che vuole vendere le proprie creazioni, oppure un food blogger che sta lanciando la sua linea di utensili da cucina o libri di ricette. Ogni account aziendale o creator approvato, con almeno un prodotto idoneo, infatti, può usare i tag di Shopping per generare traffico sul proprio sito web e incoraggiare gli utenti a effettuare un acquisto.

I requisiti aggiornati entrano in vigore il 9 luglio in tutti i paesi, fra cui la Svizzera, dove è supportato l’Instagram Shopping. Questi requisiti offrono una maggiore trasparenza alle persone e alle aziende, nonché un’esperienza di acquisto più affidabile. Va anche detto che negli ultimi mesi, Instagram ha annunciato diverse nuove funzionalità che riguardano l’e-commerce, per aiutare le piccole imprese dopo la difficoltà economica a causa del COVID-19.

Questo perché il gran capo di Facebook/Instagram Mark Zuckerberg ha puntato sul commercio elettronico già da un po’, ad esempio con l’abilitazione delle funzioni “checkout” (in America) e i tag Shopping per Instagram. Solo qualche settimana fa, il colosso dei Social Network aveva lanciato i Facebook Shops: le vetrine virtuali per aiutare le piccole e medie imprese a potenziare le vendite online con i e-commerce via Facebook.

Il lancio dei Facebook Shops è, peraltro, arrivato in un periodo di pieno boom per l’e-commerce, a livello globale, legato al lockdown, con l’obiettivo dichiarato di portare un maggior numero di imprese locali online per aiutarle a sopravvivere, diversificando i canali di vendita e creando al tempo stesso nuove grandi opportunità di business per l’azienda. Proprio in quella occasione, Facebook aveva annunciato che questa funzionalità legata agli acquisti, sarebbe arrivata anche su Instagram in estate.

E Zuckerberg ha mantenuto la parola, ma con un’ulteriore opportunità estesa a una nuova categoria di utenti: i creatori.

In base a questa nuova opzione, le aziende dovranno taggare i prodotti su Instagram da un unico sito web di loro proprietà e da cui vendono, in modo da offrire alle persone un'esperienza di acquisto coerente e affidabile. Quando un'azienda si iscrive a Shopping su Instagram, riceve una notifica non appena viene approvata e diventa idonea a taggare i prodotti. I requisiti di idoneità per la vendita aggiornati sono disponibili nel Centro assistenza di Istagram. In futuro, questi requisiti saranno validi per tutte le aziende che vendono prodotti sulle piattaforme commerciali di Facebook.

