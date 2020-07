Autunno Digitale 2020 si accende con Visionary Day

L’edizione 2020 dell’Autunno Digitale proposto da Lugano Living Lab e dalla Città di Lugano offrirà importanti appuntamenti volti alla sperimentazione e alla ricerca di soluzioni nell’ambito della digitalizzazione.

ated-ICT Ticino, in collaborazione con diversi enti partner e grazie al patrocinio del Cantone con la Divisione dell'economia e il Dipartimento del territorio, proporrà alcuni eventi come il Visionary Day dedicato a imprese e professionisti, l’hackathon Fu-turismo, ma anche Voxxed Days Ticino Workshops e Devoxx4kids. Si tratta di iniziative a forte vocazione digitale, che spazieranno dall’analisi delle opportunità offerte dai cambiameti repentini causati dal Covid-19, alla progettazione di soluzioni innovative nell’ambito del turismo, alla formazione di alto livello per sviluppatori e giovani talenti con una forte passione per la tecnologia. L’obiettivo degli appuntamenti promossi da ated-ICT Ticino per la prossima edizione dell’Autunno Digitale è quello di valorizzare lo scambio di esperienze e conoscenze tra le imprese del Canton Ticino, della Svizzera interna e del Nord Italia, così come fra professionisti e appassionati che intendono guardare verso il futuro con l’aiuto delle nuove tecnologie. Ma veniamo agli appuntamenti in programma.

Visionary Day e “Fu-turismo”

Parlando di futuro, la seconda edizione del Visionary Day, un evento promosso da ated-ICT Ticino e Lugano Living Lab, cambia pelle ed evolve in un appuntamento digitale. L’evento, che si terrà dal 5 all’8 ottobre, vuole essere prima di tutto una piattaforma tecnologica attraverso la quale sia possibile favorire lo scambio di esperienze e conoscenze fra le imprese del Canton Ticino, della Svizzera interna e del Nord Italia. Visionary Day offrirà una una panoramica del mondo digitale ad ampio spettro, la quale comprenderà analisi e best practice per le imprese ed i professionisti che intendono scoprire e acquisire nuove competenze che permetteranno di ottenere un vantaggio concorrenziale nel mercato del lavoro. Ma il futuro non si ferma qua. Che cosa si intende con “Fu-turismo”? È il nome di un hackaton dedicato al turismo che si terrà durante le giornate di Visionary Day, con il patrocinio del Cantone con la Divisione dell'economia e il Dipartimento del territorio e in partnership con MILETSONE innovation Festival e Responsiva. L’evento è organizzato da ated-ICT Ticino, Impact Hub, e Elia Frapolli, con l'obiettivo di esplorare collaborativamente il potenziale di trasformazione positiva del turismo, in modo che possa contribuire a una migliore qualità della vita per tutti. L'obiettivo è generare nuove idee, prototipi e soluzioni - digitali e analogiche - per il turismo ticinese e svizzero. Esperti del settore, albergatori, operatori, ospiti, studenti, turisti, cittadini, autorità e molti altri collaboreranno in una maratona online di 24 ore per affrontare le sfide del settore turistico.

Voxxed Days Ticino Workshops e Devoxx4kids

Nel corso dell’Autunno Digitale 2020 saranno proposti molteplici contenuti. Non solo soluzioni innovative a un target qualificato di imprese nell’ambito della digitalizzazione, ma anche momenti di formazione per esperti e ragazzi e ragazze che vogliono sperimentare l’utilizzo delle nuove tecnologie.

VOXXED DAYS giunge alla sua sesta edizione, ma si rinnova in un format inedito e diventa per la prima volta Voxxed Days Ticino Workshops. L’appuntamento si terrà tra il 28 settembre e l’8 ottobre, e il programma proposto offrirà agli sviluppatori la partecipazione a 4 momenti di formazione di grande profilo. L’evento darà la possibilità di condividere le conoscenze sullo sviluppo della tecnologia dell’informazione a stretto contatto con dei grandi esperti. Ma il futuro arriva soprattutto dai giovani, ed è per questo motivo che Devoxx4kids scalda i motori per la settima edizione in Ticino. L’evento è proposto da ated4kids, e proporrà un programma vario e articolato e di grande ricchezza per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 15 anni. Devoxx4kids apre le porte ai giovani talenti che intendono approcciarsi al mondo digitale e del futuro.

Ulteriori informazioni https://www.visionaryswiss.ch https://voxxeddays.com/ticino/ https://www.fu-turismo.ch