Al via un fondo da due miliardi per l'energia pulita

WASHINGTON - Amazon ha annunciato qualche giorno fa il Climate Pledge Fund a supporto dello sviluppo di tecnologie sostenibili e servizi. Si tratta di un fondo che aiuterà le aziende impegnate per la lotta ai cambiamenti climatici a raggiungere gli obiettivi del Climate Pledge, ovvero un impegno ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2040. In pratica questo programma d'investimento di venture capital dedicato, con una “dote” iniziale di due miliardi di dollari, supporterà società innovative che offrono servizi e prodotti volti ad agevolare il passaggio a un’economia zero-carbon. L’iniziativa è solo l’ultima in ordine di tempo in favore della sostenibilità promossa dall’azienda di Jeff Bezos, e proprio tramite il fondo si realizzeranno investimenti in molteplici settori: dai trasporti all'energia, dallo stoccaggio di batterie alla produzione alimentare e all'agricoltura.

Lo scorso anno, Amazon insieme a Global Optimism ha fondato il Climate Pledge, un impegno a raggiungere gli obiettivi previsti dall’Accordo di Parigi con dieci anni di anticipo, azzerando le emissioni nette di carbonio entro il 2040. Verizon, Reckitt Benckiser (RB) e Infosys hanno aderito al Pledge di recente, lanciando un importante segnale al mercato rispetto alla rapida crescita della domanda per prodotti e servizi che aiutino le aziende a ridurre le emissioni di carbonio. Il nuovo Climate Pledge Fund accelererà ulteriormente gli investimenti in innovazioni per l’economia zero-carbon del futuro.

«Il Climate Pledge Fund investirà in imprenditori rivoluzionari e visionari e in innovatori impegnati nella creazione di prodotti e servizi a basse emissioni, che aiutano le aziende a ridurre la propria impronta di carbonio e a operare in modo più sostenibile» - ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon. «Saranno prese in considerazione aziende di tutto il mondo, di ogni dimensione e in ogni stadio del ciclo di vita, da start-up appena nate a imprese consolidate. Ogni futuro investimento sarà giudicato in base al suo potenziale per accelerare il percorso verso l'azzeramento del carbonio e per contribuire a proteggere il pianeta per le generazioni future».

