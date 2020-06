Novità in casa WhatsApp

Durante la pandemia del COVID-19, che ha costretto molti di noi a restare isolati, lontano da amici e familiari, vi è stato a un aumento esponenziale di chiamate vocali e videochiamate su WhatsApp. Le chiamate di gruppo si sono rivelate uno strumento particolarmente utile per mantenere i contatti con l'esterno e in tanti hanno chiesto al celebre servizio di messaggistica di poter parlare con un numero maggiore di persone alla volta. Per questa ragione, il numero massimo di persone che può prendere parte a chiamate vocali e videochiamate di WhatsApp è recentemente raddoppiato, passando da 4 a 8.

Peraltro, nel solo mese di maggio, la durata media delle chiamate su WhatsApp ogni giorno è stata di oltre 15 miliardi di minuti, un dato che supera di gran lunga la normale media giornaliera prima della pandemia. Dal punto di vista della sicurezza, non è cambiato nulla: tutte le chiamate, così come i messaggi di testo, sono protette dalla crittografia end-to-end. Le chiamate di gruppo sono state progettate in modo tale da essere fruibili dal maggior numero possibile di utenti, compresi coloro che dispongono di dispositivi di fascia bassa o connessioni più lente.

Inoltre, per far fronte alla necessità da parte degli utenti di avere a disposizione diversi strumenti per poter comunicare quando si trovano in casa, è stato reso disponibile WhatsApp anche su Portal, un dispositivo utilizzato da sempre più persone per condividere la propria quotidianità con amici e familiari durante la quarantena. Semplicemente, per poter usufruire del nuovo ed esteso limite di utenti alle chiamate WhatsApp, tutti i partecipanti alla conversazione audio o video dovranno avere installata l'ultima versione di WhatsApp, disponibile sia per iPhone e Android. Insomma, non resta che provarlo anche ora che siamo più liberi di uscire, rimane una bella opportunità collegarsi via cellulare e testare le nuove chiamate e videochiamate di gruppo.

