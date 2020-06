Una piattaforma al servizio delle PMI svizzere

In piena emergenza Covid-19 è nato in Svizzera un progetto utile per le piccole e medie imprese. Si tratta della piattaforma https://it.now-together.ch/ promossa da Basilese e da HeadStarterzGmbH, una giovane azienda con sede a Basilea e specializzata in marketing e comunicazione nel settore legale. Su Now Together le aziende possono anche oggi presentare e offrire attraverso un annuncio i propri servizi, ma anche proporre buoni o voucher, corsi online o attività speciali. Si tratta di proposte particolarmente utili in uno scenario e contesto critico, in cui una gran parte della popolazione è trovata a rispettare le norme di distanziamento sociale. Tramite questa piattaforma, infatti, si son potuti ad esempio offrire prodotti in consegna a domicilio, oppure aiutare i gruppi a rischio, come gli over 65enni, nella gestione dei propri acquisti di prodotti di prima necessità. Ma il sistema ha consentito anche di “vendere” le proprie competenze professionali, come è il caso di freelance interessati a valorizzarsi presso il mondo delle imprese.

Abbiamo raggiunto Michelangelo Venturo, Agente Generale della Basilese Assicurazioni Sopraceneri, per farci raccontare lo spirito dell’iniziativa, in quanto: «Dove i virus ci hanno distanziato, abbiamo voluto creare connessioni. Now Together è nato con l’obiettivo di mettere insieme persone, beni e servizi. È chiaro che lo scoppio del coronavirus e il necessario allontanamento sociale imposto dalle autorità hanno rappresentato una grande sfida per tutti noi. Prima di tutto, naturalmente, il nostro pensiero si rivolge alle tante persone che hanno lottato per la vita dei malati negli ospedali. Ma è un dato di fatto che la stagnazione economica ha minacciato e minaccia ancora oggi anche molte aziende, molte schiere di professionisti e interi settori merceologici e di consumo».

Dal momento in cui avete aperto la piattaforma quante proposte e offerte avete ricevuto e reso accessibili su Now Together?

Abbiamo ricevuto oltre 200 offerte pubblicate sulla piattaforma, che copre tutta la popolazione visto che gli annunci sono in italiano, tedesco, francese e inglese. Inoltre, i servizi sono spalmati su diverse merceologie: dalle consegne di cibo e bevande, ai servizi di coiffeur, alle proposte per il tempo libero e la beneficenza, alla sanità, moda e insegnamento a domicilio, con l’offerta di G Suite for Education, la suite di strumenti e servizi gratuiti di Google progettati appositamente per le scuole e la didattica a distanza.

Come funziona in modo concreto il sistema?

Il sistema è molto semplice e di utilizzo immediato. Basta compilare il nostro modulo e si è subito presenti sulla piattaforma. A questo punto se qualcuno è interessato alla soluzione o offerta pubblicata, può effettuare un ordine, che verrà inviato direttamente all’account di posta elettronica collegato al servizio. La piattaforma è una vera e propria vetrina digitale, perché tutto il resto della trattativa si può sviluppare direttamente e al di fuori di Now Together, secondo le modalità di contatto più tradizionali e off line.

Quali sono i servizi più particolari che avete pubblicato su Now Together?

Certamente abbiamo colto in molti annunci degli spunti anche brillanti per creare attenzione intorno alla propria proposta o realtà commerciale. Ci sono stati ristoranti, ma anche parrucchieri che hanno proposto buoni per accogliere i propri clienti e pubblico validi anche alla riapertura dei loro esercizi, così che hanno potuto mantenere una certa consuetudine e dialogo a distanza. Now Together è un punto di collegamento virtuale e gratuito a disposizione di tutti. E, dato il periodo che abbiamo passato, si è rivelato utile per mettere in connessione il produttore di birra artigianale che si apprezza e che ci ha risolto un aperitivo online improvvisato, consegnandoci al domicilio la sua birra!