Alexa sale anche in auto

MILANO - Amazon ha annunciato in questi giorni l’arrivo in Italia di Echo Auto. Si tratta del primo dispositivo Echo progettato per l’utilizzo su strada che offre un modo facile e conveniente per portare tutte le potenzialità di Alexa in viaggio.

«Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile» afferma Eric Saarnio, Vice Presidente, Amazon Devices EU. «Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l’ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro - tutto questo usando semplicemente la loro voce».

Echo Auto è supportato da 8 microfoni, collocati appositamente per sfidare l’acustica interna di un’automobile, rendendo Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada. Viene alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presenti nell’automobile e si connette all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth. Chiaramente il nuovo dispositivo si connette ad Alexa attraverso l’app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati già esistente del cliente, offrendo accesso a moltissime funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e molto altro.

Qualche esempio di utilizzo pratico di Echo Auto? Basterà chiedere ad Alexa di ascoltare il proprio notiziario quotidiano, di ascoltare un audiolibro di Audible e molto altro. Per esempio si potranno impostare dei memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia, mentre si torna a casa, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda. Naturalmente, usando solo la voce, tutte queste attività potremo gestirle con gli occhi ben incollati sulla strada.

Peraltro, con decine di migliaia di Skill in continuo aumento, Alexa diventa sempre più intelligente. Le Skill sono come le app e consentono di fare sempre più cose, come riprodurre una musica rilassante o testare la propria conoscenza musicale. Basta chiedere: «Alexa, quali sono le migliori Skill?»

Echo Auto è disponibile su Amazon.it. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Amazon.it/echoauto

