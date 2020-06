La tecnologia e le competenze da formare

“È un dato di fatto che nella congiuntura in cui siamo trovati in questo 2020 così complesso la tecnologia e il digitale si sono rivelati fondamentali sia per le imprese sia per i professionisti nei settori più vari – commenta Cristina Giotto, Direttrice di ated-ICT Ticino e Membro di Comitato. E proprio per attraversare questo scenario così difficile, come associazione ci siamo posti nell’ottica di essere ancora una volta un facilitatore, per quanti rischiano anche in questa fase post pandemica di rimanere indietro.

Oggi mi sembra che molta attenzione debba essere posta ai nostri giovani e alle difficoltà che stanno incontrando nell’accesso all’apprendistato. Il tema della formazione è particolarmente cruciale e dovrebbe essere in cima all’agenda come ambito di intervento. Riceviamo molte sollecitazioni dalle famiglie del nostro territorio, che lamentano di come proprio la pandemia rischi di interrompere il circolo virtuoso dell’apprendistato nel nostro Cantone.

Il mio invito e richiesta si indirizza, quindi, alle realtà che operano in Ticino negli ambiti digitali, informatici e più in generale dell’innovazione tecnologica, perché si rendano disponibili ad accogliere i nostri ragazzi per i tirocini di apprendistato. Si tratta di risorse che spesso con i programmi di ated4kids abbiamo preparato negli anni scorsi con i percorsi di avviamento alla programmazione, alla robotica e all’utilizzo dei linguaggi più complessi e sfidanti. Oggi sono ancor più motivati e appassionati, oltre a essere nativi digitali e, quindi, naturalmente predisposti e veloci nell’adattarsi all’utilizzo delle tecnologie di frontiera. Il mio appello, quindi, si rivolge al tessuto imprenditoriale locale perché sappia ancora una volta essere inclusivo e accogliente, anche in una fase economica così difficile come quella attuale.

Oggi come forse mai prima d’ora la tecnologia è al servizio delle persone e la nostra associazione al servizio del territorio – continua Cristina Giotto. E infatti, mi preme qui ricordare che nei mesi scorsi abbiamo sfruttato le moltissime opportunità che la rete e le tecnologie potevano offrirci, per essere al fianco delle persone in questa difficile prova. Infatti, proprio per dimostrare la nostra resilienza, ci siamo attivati fin da subito con lo scopo di favorire e aiutare i nostri associati e il territorio. In primo luogo, la piattaforma solidarietadigitaleated.ch, che abbiamo lanciato nello spazio di pochi giorni e messo a disposizione di tutti, per sostenere professionisti, aziende e famiglie nell’individuare servizi utili per lavorare da casa o accedere a soluzioni di consegna di beni e spesa al domicilio. A questo si è affiancata la raccolta di device digitali in collaborazione con il Dipartimento Sanità e Socialità, e grazie ad aziende e persone molto generose sono stati donati oltre 150 tra tablet e computer all’Ente Ospedaliero, alle case per anziani e alle case medicalizzate sparse in tutto il cantonale, per aiutare le persone a mantenere i contatti con i propri cari. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo anche riorganizzato l’offerta di corsi e seminari, con webinar gratuiti o a costo molto sostenibile. E abbiamo avviato una nuova rubrica con pillole video e in podcast audio dal titolo l’Opinionista, che consiste in conversazioni e interviste con personaggi autorevoli, per cercare di capire quali scenari futuri aprono ora che siamo nella fase 2 e 3 post pandemica. Continuiamo a intervistare figure di spicco nel mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione, professionisti di valore con delle storie e delle esperienze che vale la pena ascoltare, attraverso le quali pensiamo di poter informare, far riflettere, incuriosire, creare consapevolezza e senso critico sulle tematiche correnti e di interesse tramite interviste e tavole rotonde. Si tratta peraltro di voci e opinioni, che vogliamo poter veicolare anche nei prossimi eventi che stiamo preparando insieme alla Città di Lugano per il prossimo autunno digitale, dove cercheremo con nuovi formati e approcci di continuare il dialogo e fornire strumenti e competenze digitali a imprese e professionisti”.